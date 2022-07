Pedersen teenis karjääri esimese Tour de France'i etapivõidu

13. etapp jääb valedel põhjustel meeldejäävaks Lotto-Soudali meeskonnale, sest 71 kilomeetrit enne finišit toimus ühes näiliselt tavalises kurvis suur kukkumine, mis tõmbas endaga kaasa kogu Lotto-Soudali meeskonna. Õnneks jäid kõik ratturid terveks ja suutsid võistlust jätkata, kuid peagrupi etteotsa neil enam asja polnud.

Pärast kahte julma päeva mägedes oli 13. etapp sprinteritele soodne ja oma märgi jättis maha taanlane Mads Pedersen, kes asus 12 kilomeetrit enne lõppu koos Fred Wrighti (Bahrain-Victorious) ja Hugo Houlega (Israel-Premier Tech) etapivõitu jahtima.

Viimastel meetritel leidis oma jalgadest enim jõudu Pedersen, kes suutis Wrighti ja Houle rünnakud tõrjuda ja ületas finišijoone esimesena. Teisena lõpetas Wright ja kolmandana Houle.

Ligi kuus minutit pärast esikolmikut jõudis finišisse ka peagrupp eesotsas Wout van Aertiga (Jumbo-Visma; +5.45). Üldarvestuse kaks parimat Jonas Vingegaard ja Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) said vastavalt 19. ja 12. koha. Kokkuvõttes on Vingegaardi edu Pogacari ees endiselt kaks minutit ja 22 sekundit.