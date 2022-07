Võimas van Aert võitis, üldliider endiselt Vingegaard

Kiireim temposõitja oli van Aert, kelle jaoks oli sel tuuril tegu juba kolmanda etapivõiduga. Teise koha võttis Vingegaard, kes kaotas talle 19 sekundiga. Kolmanda koha sai üldarvestuses teisel kohal paiknev Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) oli neljas ning viienda koha teenis Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Tegu oli viimase määrava etapiga üldarvestuse mõttes, kuid suuri muutusi see siiski ei toonud. Vingegaard läheb viimasele etapile vastu liidrina ning edu Pogacari ees on kolm minutit ja 34 sekundit. Kolmandal kohal olev Thomas kaotab liidrile juba 8.13.

Tegu oli tuuri eelviimase etapiga ning tõenäoliselt on üldvõitja teada, kelleks on Vingegaard, kuna pühapäeval sõidetav viimane etapp on esikohaheitluses pigem sümboolne.