Primoz Roglic jätab Tour de France'i pooleli

Roglicil juhtus viiendal etapil õnnetus, kus ta valusalt kukkus ning selle tagajärjel oma seljale liiga tegi. Õnnetusest alates on selg talle valu teinud.

"Selleks, et mu vigastused korralikult taastuksid, otsustasime, et ma 15. etapist alates starti ei lähe," ütles Roglic lahkudes.

Lisaks Roglicile ei stardi pühapäevasel 15. etapil ka Magnus Cort ja Simon Clarke, kes andsid positiivse koroonatesti.

