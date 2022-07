Viimasel tõusul vägevalt sõitnud Vingegaard võitis Tour de France'i etapi

Üheteistkümnes etapp lõppes Jonas Vingegaardi võiduga ajaga 4:18.02. Talle järgnesid Nairo Quintana, kes ületas finišijoone 59 sekundit hiljem, ning Romain Bardet, kes lõpetas üks minut ja kümme sekundit pärast liidrit.

"See on miski, millest olen alati unistanud: Tour de France'il sõitmine ning etapivõit," ütles Vingegaard.

Seni tuuri üldliider olnud Tadej Pogacar lõpetas seitsmendana, kaotades Vingegaardile kahe minuti ja 51 sekundiga.

"Ma kannatasin kogu sõidu lõpuni välja," ütles Pogacar.

Selle etapivõiduga tõusis Jonas Vingegaard ka üldarvestuses esimeseks. Talle järgneb Romain Bardet ning kolmandal kohal on Tadej Pogacar.

