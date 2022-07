Vips sai sprindisõidus kohtunikelt karistada

Vips alustas võistlust kolmandalt kohalt, kuid viiendaks ringiks langes ta esikolmikust ning kaheksa ringi hiljem hoidis ta üheksandat kohta. 14. ringil lasi Vips tiimikaaslase Marcus Armstrongi endast mööda, et uusmeremaallane saaks punktikohta jahtida.

Finišijoone ületas Vips kümnendana, kuid valgete joonte korduvate ületamiste eest määrati talle kohtunike poolt viiesekundiline ajaline karistus, mistõttu sai eestlane kokkuvõttes 12. koha.

Sprindisõidu võitis Jack Doohan (Virtuosi Racing), kes teenis vormel-2 sarjas oma esimese võidu. Teiseks tuli jaapanlane Ayumu Iwasa (DAMS) ning kolmanda koha pälvis brasiillane Enzo Fittipaldi (Charouz).

Pühapäevasel põhisõidul stardib Vips kaheksandalt kohalt. Võistlus algab kell 12.05.

POINTS! POINTS! POINTS!



Here's our top eight from the Silverstone Sprint Race!



Full results https://t.co/qLgyAl7LUL#BritishGP #F2 pic.twitter.com/V1P2i4UGLt