Kyrgios peab kodumaal kohtule aru andma

Canberra Timesi andmetel ründas tennisetäht eelmise aasta lõpus oma endist tüdruksõpra Chiara Passarit. "ACT (Austraalia pealinnaterritooriumi - toim) politsei saab kinnitada, et 27-aastane Watsonist pärit mees peab 2. augustil seisma ACT magistraadikohtu ees seoses ühe süüdistusega kallaletungis, mis toimus 2021. aasta detsembris," teatas Austraalia politsei teisipäeval.

Süüdimõistmise korral võib tennisisti oodata kuni kaheaastane vanglakaristus.

Kyrgiose advokaadi Jason Moffetti sõnul suhtub tennisist süüdistusse täie tõsidusega. "See juhtum on seotud perekondlike suhetega. Süüdistuse olemus on tõsine ja härra Kyrgios võtab seda süüdistust väga tõsiselt. Tal ei ole praegu sel teemal ühtegi kommentaari anda. Peagi saate pressiteate vahendusel rohkem teada."

Esmaspäeval jõudis Kyrgios seitsmeaastase vahe järel suure slämmi turniiril veerandfinaali, kui Wimbledoni kaheksandikfinaalis alistas ta ameeriklase Brandon Nakashima (ATP 56.) 4:6, 6:4, 7:6 (2), 3:6, 6:2. Kolmapäeval läheb austraallane kaheksa parema seas vastamisi esimest korda suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud Cristian Gariniga (ATP 43.).