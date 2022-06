Mülla: reaalne on hüpata 4.50, aga lubada ei saa

Mülla läks mullu augustis õppima ja treenima USA-sse Lõuna-Dakota ülikooli, olles sees ületanud 4.20 ja väljas 4.30. Muudatus tõi edu ja nüüd kuuluvad talle mõlemad Eesti rekordid - hallis viis ta margi 4.40 ja staadionil 4.42 peale.

"Treeneriga rääkisime, et varu ikka jäi. Oleks pidanud 50 ära hüppama. Aga seekord ei tulnud," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"Ma arvan, et praegu on täiesti reaalne 50 hüpata, aga hooaeg on olnud nii pikk. Mingeid lubadusi anda ei saa. Vaatame, mis siin Eestis tuleb. Ma mingeid eesmärke endale ka ei pane, lihtsalt proovin nautida seda järelejäänud suvehooaega."

Tehniliselt suuri muudatusi pole tehtud. "Olen saanud kindlasti tugevamaks-kiiremaks. Oleme natuke muutnud teibasse sisseminekut. Järgmine aasta teeme natuke neid tehnilisi muudatusi. Esimene aasta ütles [treener] mulle ka kohe, et ta ei taha hakata kõike drastiliselt muutma. Võib täiesti hüppe ära rikkuda. Võtame tasapisi, päev-päevalt."

20-aastane Mülla alustas sportlasteed Rakverest ja ergutas esimese õppeaasta järel koju saabudes TV 10 Olümpiastarti sarja finaalis säranud noori. Juba neljapäeval lendas ta Rootsi, et teha seal kaks starti ning võtta seejärel sihikule Eesti meistrivõistlused.

Suurem osa hooajast on selja taga, sest Lõuna-Dakota ülikooli vormis tegi ta viie kuu jooksul 19 võistlust. Ülikooli treening- ja õpingute režiimiga on ta igati rahul.

"See aasta õppisin sporditurundust ja meediat," lausus ta. "Lõpupoole muutsin ala. Panin endale disaini. Eks järgmine aasta ole näha, kuidas see disain mulle sobib. Rohkem digitaalne disain."

"Trenni ja õppe suhe on selline, et hommikul käin koolis, kella kahest umbes on trenn ja siis peale trenni teen õppetükid ära. Mulle rütm väga sobib. Korra päevas on pikem trenn, mitte kaks korda päevas nagu Audenteses."

"Trennis on meil kaheksa tüdrukut ja viis poissi," jätkas Mülla. "Trennigrupp on suur ja mulle see sobib - tiimi toetus ja tiimiga trenni tegemine on hoopis teine kui teed üksinda trenni."