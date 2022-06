VAATA UUESTI | TV 10 Olümpiastarti. Finaal koos olümpiapäevaga Rakveres

Kokkuvõtvas saates on emotsioone, pingutusi, rõõmu ja pea poolsada intervjuud praeguste ja tulevaste sporditähtedega. Laval on nii tänavu olümpiapronksi võitnud Kelly Sildaru kui Marko Turban, kes just Rakveres püstitas Eesti meeste kõrgushüppe rekordi 2.30. Parimatele jagas auhindu Rakveres karjääri alustanud Eesti teivashüppe uus rekordinaine Marleen Mülla. Varasemad Eesti meistrid Mikk Joorits ja Kadri Viigipuu-Joorits tõid starti oma poja ja tütre ning Mikk oli treenerina rohkem pabinas, kui ise kümpimehena võisteldes.

TV 10 Olümpiastarti sarjast on pildile tõusnud mitmevõistluse Eesti paremikku hetkel kuuluvad Maicel Uibo, Janek Õiglane, Johannes Erm, Risto Lillemets, Hans-Christan Hausenberg, Kristjan Rosenberg, Taavi Tšernjavski ning hiljuti Götzises Ksenija Baltale kuulunud Eesti U20 vanuseklassi rekordi ületanud Liisa-Maria Lusti. Kaugele jõuavad tänavused võistlejad ja millisel spordialal?

Mitmevõistluses olid parimad Gregord Kiriland Tarvastu gümnaasiumist, Devon Järvekülg Paikuse koolist, Ellen Ingrid Adamsoo Tallinna Prantsuse lütseumist ja Marietta Verst Luunja keskkoolist.

Rajal käisid paljude spordialade noored, sest arjas on võistelnud ka profirattur Tanel Kangert, kaardilugeja Martin Järveoja, korvpallur Siim-Sander Vene, jalgpallur Karol Mets, võrkpallur Liis Kullerkann ja kümnete teiste spordialade ägedad tegijad.

Tänavune oli Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu eestvedamisel toimuvas sarjas juba 51. hooaeg ja koostöös Eesti Olümpiakomiteega sai Rakvere rahvas lustida ka olümpiapäeval ning laulda Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel esindanud Stefaniga.

Saate toimetaja ja režissöör Anu Säärits, monteerija Ando-Siim Kuldkepp.