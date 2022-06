Raskest kukkumisest taastunud Impey sai mitmeaastase vahe järel etapivõidu

Impey jättis suure osa eelmisest aastast raske kukkumise tõttu vahele ning ta polnud pärast 2019. aasta Prantsusmaa velotuuri etapivõidust saadik kordagi võitnud. 190,8 kilomeetri pikkusel neljandal etapil kasutas lõuna-aafriklane võidu võtmiseks aastate jooksul saadud kogemusi, lastes esmalt liidrigrupiga väikese vahe sisse, misjärel läks ta 800 meetrit enne finišit lõpurünnakule.

Edukas rünnak ja etapivõit olid Impeyle suureks üllatuseks. "Viimasel tõusul tundsin, et olen täiesti läbi. Umbes 800 meetrit enne lõppu arvasin, et minu võimalus on läinud, aga siis märkasin, et minust vasakul tekkis vahe ja ma lihtsalt läksin selle peale. Tahtsin lõpus käed üles tõsta, aga siis nägin silmanurgast sinist välgatust ja ma polnud kindel, kas üldse võitsin," vahendab Velonews.

"Ma olen ekstaasis. Oli raske päev ja konkurents on tänapäeval väga heal tasemel. Pärast eelmise aasta õnnetust polnud ma üldse kindel, kas suudan uuesti võita, nii et selle võidu võtmine oli suurepärane," lisas Impey.

Impey järel ületasid teise ja kolmandana finišijoone Michael Matthews (Team BikeExchange - Jayco) ja Sören Kragh Andersen (Team DSM). Kollast liidrisärki kandev Stephen Williams (Bahrain - Victorious) pudenes viimasel tõusul liidrigrupist, kuid suutis tugeva lõpuspurdiga finišisse jõuda 29. kohal.

Velotuuri üldarvestuses edestab Williams teisel kohal olevat Andres Kroni (Lotto Soudal) kuue ja kolmandal kohal paiknevat Geraint Thomast (INEOS Grenadiers) seitsme sekundiga.