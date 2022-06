Melbourne'i GP püsib vormel-1 kalendris kuni 2035. aastani

Olemasolevat lepingut pikendatakse kümne aasta võrra, varasemalt pidi leping lõppema 2025. aastal. See pikendab võistluse jäämist MM-sarja kalendrisse peaaegu 40 aastaks, sest Albert Parki ringrajal sõideti esimest korda 1996. aastal.

Melbourne'ile pakkusid konkurentsi mitmed teised linnad, sealhulgas Sydney, kuid MM-sarja korraldajad otsustasid lepingu tingimuste ja välja kujunenud staatuse põhjal siiski Melbourne'i kasuks.

"See võistlus on alati olnud fännide, sõitjate ja meeskondade lemmik ning Melbourne on uskumatu ja elujõuline rahvusvaheline linn, mis sobib ideaalselt meie spordiala jaoks," kommenteeris vormel-1 president ja tegevjuht Stefano Domenicali. "Sel aastal nägime Melbourne'is tohutuid rahvamasse ja kirglikke fänne. Oleme Austraalia tuleviku osas väga põnevil, sest meie spordiala kasvab seal jätkuvalt," vahendab BBC.

Koroonaviirusest tingitud kolmeaastase vahe järel naasis Melbourne'i GP taas võistluskalendrisse ning seekordset etappi külastas kokku 419 000 pealtvaatajat. See oli suurim publikuhulk terve nädalavahetuse vältava spordisündmuse jaoks Austraalia ajaloos.

Alates 1996. aastast kuni 2019. aastani oli Melbourne mõne erandiga hooaja avaetapp, kuid viimasel kahel aastal avas hooaja Bahreini GP ning 2020. aastal Austria GP. Edaspidi hakkavad Bahrein ja Melbourne hooaja avaetapi staatust jagama.

MM-sarja kalendrisse võib tagasi tulla ka Lõuna-Aafrika etapp, kus viimati sõideti 1993. aastal.