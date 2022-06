Vigastus võib Warholmi MM-ilt kõrvale jätta

Warholm alustas hooaega pühapäeval Teemantliiga etapil Rabatis, kuid pidi jooksu juba esimese tõkke järel pooleli jätma. "Ilmselt on see lihtsalt kramp, mu jalg enam ei liikunud," selgitas Warholm pärast katkestamist. "Pole tore niimoodi jooksu katkestada, ma ei oodanud midagi sellist. Tundsin end enne jooksu ülihästi. Peame uurima, mis juhtus."

Kodumaale jõudes käis norralane olümpiakeskuse arstide juures uuringutel, kus tuvastati, et tegemist polnud pelgalt krambiga, vaid parema jala tagareies on väike lihasevigastus.

"Peame nüüd arukad olema ja õigeid valikuid tegema, et suurendada võimalusi, et hooaja tähtsaimateks startideks oleksin terve. Saan vaid loota, et õnn on minu poolel. Eks aeg näitab, mida järgnevad päevad, nädalad ja kuud toovad," kommenteeris Warholm pressiteate vahendusel.

Kindlasti ei võistle Warholm 16. juunil Oslos peetavatel Bisletti mängudel. "Ootasin väga Bislettil täismaja ees võistlemist, aga kahjuks ei saa ma seal võistelda," nentis Warholm.

Norra olümpiakeskuse arst Thomas Torgalsen ütles Norra rahvusringhäälingule (NRK), et sellise vigastusega võib võistluspaus olla üks kuni kuus nädalat, keskmiselt aga kolm-neli nädalat. "Üsna kiiresti jõuab 80 protsendini, aga viimase osa aega on raske prognoosida, see varieerub," selgitas Torgalsen.

Kergejõustiku MM algab USA-s Eugene'is 15. juulil ja praegu pole veel selge, kas Warholm on võimeline seal võistlema. "See pole praegu sajaprotsendiliselt kindel," ütles Torgalsen ajalehele VG. "Aga see on siiski üsna realistlik eesmärk. Meil on sellesse usku, aga garantiid ei ole. See võib olla paras väljakutse."

Tõenäoliselt Warholm enne MM-i kuskil ei võistle ja kui ta õigeaegselt paraneb, teeb ta järgmise stardi alles MM-il. "MM on mõistagi suur eesmärk. Selleks peab ta suutma treeningul täiskiirusel joosta. Nad on valmis seda riski võtma," rääkis Torgalsen, lisades, et Warholm alustas juba taastavate treeningutega. "Mitte jooksmisega, aga rattasõiduga. Ettevaatlike liigutustega. Probleem on selles, et raske on öelda, kui kiiresti taastumine läheb. Kui kõik läheb hästi, võib ta juba varsti jooksurajale naasta."

Lisaks juulikuisele MM-ile on sel aastal augustis veel ka Euroopa meistrivõistlused.