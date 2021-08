Eksperdid Warholmi rekordist: see oli üks ajaloo võimsamaid jookse

Kuuendal rajal jooksnud Warholm viis hiilgava jooksuga maailmarekordi uude sekundisse, tema juuli esimesel päeval joostud eelmine tippmark oli 46,70. Ameeriklasele Rai Benjaminile hõbemedali toonud aeg 46,17 on eelmisest maailmarekordist omakorda enam kui poole sekundi võrra kiirem.

Rasmus Mägi parandas finaalis Eesti rekordit veerand sekundiga ja kirjutas uueks rahvusrekordiks 48,11, ent sellest ei piisanud teisipäeval enamat seitsmendast kohast: oma riigi tippmarki kordasid või uuendasid kuus jooksjat.

Ajalooliselt kiire jooks pani kergejõustikuspetsialistid kasutama ülivõrdeid. "Lihtsalt öeldes oli tegemist ühe kõigi aegade parema jooksuga. Mitte ainult 400 meetri tõkkejooksuga, vaid jooksuga, punkt," kirjutas rahvusvaheline kergejõustikuliit World Athletics oma olümpiablogis.

"Olen näinud Suurt kanjonit, Iguacu jugasid, Messi imelööki Nou Campil - aga mitte midagi selleväärset, mis oli see 400 meetri tõkkejooksu finaal. See on ilma igasuguse kahtluseta kergejõustikuajaloo parim jooks. Kõik staadionil olijad on sõnatud," lisas kergejõustikuajakirjanik Cathal Dennehy.

"Maailmarekorditest rääkides on see samaväärne Usain Bolti 9,58-ga, samaväärne Florence Griffith-Joyneri 10,49-ga," rääkis BBC-le kahekordne 110 meetri tõkkejooksu maailmameister Colin Jackson. "Ma olen šokis. See on üks silmapaistvamaid maailmarekordeid ja olen kindel, et jääb püsima ka pärast minu surma."

Most amazing race of all time? Karsten Warholm adds the Olympic title to his world title and earlier world record as he wins the 400m hurdles in a truly staggering 45.94. Rai Benjamin pushes him all the way with 46.17 compared to a previous world record of 46.70! #Tokyo2020 — AW (@AthleticsWeekly) August 3, 2021

WHAT DID WE JUST WATCH!!! Rao Benjamin OBLITERATES the world record but Karsten Warholm OBLITERATES IT MORE AND RUNS UNDER 46 SECONDS FOR THE FIRST TIME IN HISTORY. Truly one of the all time great track races in history. — CITIUS MAG (@CitiusMag) August 3, 2021

48 people ran in the regular 400m prelims yesterday. The highest semifinal qualifying time was 45.64.



Karsten Warholm ran 400m in 45.94 — while jumping over hurdles — which was better than 23 Olympic sprinters did without the hurdles. — Bryan Fischer (@BryanDFischer) August 3, 2021

Best 400m times in the world this year...

1. 43.85 Randolph Ross (USA)

2. 43.88 Kirani James (GRN)

...

142. 45.94* Karsten Warholm (NOR)



*with ten hurdles in his way — FloTrack (@FloTrack) August 3, 2021

World Record obliterated in the men's 400M-H by nearly a full second at the #Olympics



If you follow/know track, you know that it is basically not possible, but it was just achieved.



Incredible.



Karsten Warholm



45.94 — Louis Riddick (@LRiddickESPN) August 3, 2021