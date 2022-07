Vigastusest paranev Warholm pole MM-i eel veel täie koormusega treeninud

Juuni alguses Teemantliiga etapil reit vigastanud 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordimees Karsten Warholm pole veel sajaprotsendilise koormusega treeninud, kuid on enda sõnul Oregoni MM-iks valmis.

26-aastane Warholm tegi juuni esimesel nädalavahetusel Rabati Teemantliiga etapil oma välihooaja avavõistluse, kuid vigastas juba esimesel tõkkel reielihast.

"Olen pidanud targalt treenima ja õigeid asju tegema," rääkis Warholm reedel ajakirjanikele. "Usun, et olen heas vormis, aga kui mu reied ei pea koormusele vastu, on meil suur probleem. Treeningul olen jooksnud 96-protsendilise jõuga ja pole midagi tundnud, aga finaali jõudes annan endast sada protsenti. Ma ei tea, mis on 96 ja saja vahel, selle saan teada viimastel päevadel enne MM-i algust."

Kergejõustiku MM algab Oregonis Eugene'is 15. juulil, meeste 400 meetri tõkkejooksu eelringid joostakse järgmisel päeval.