Warholm ja Thompson-Herah valiti aasta sportlasteks

Tokyo olümpiamängudel 400 meetri tõkkejooksu võitnud ja finaaljooksuga uue maailmarekordi püstitanud norralane Karsten Warholm valiti Rahvusvaheline Kergejõustikuliidu pool aasta parimaks meessportlaseks.

Warholm edestas pikamaajooksjat Joshua Cheptegeit, kuulitõukajat Ryan Crouseri, teivashüppajat Armand Duplantist ja maratoonarit Eliud Kipchoget.

Tokyo olümpiamängudel kolm kuldmedalit võitnud Jamaika sprinter Elaine Thompson-Herah valiti parimaks naissportlaseks. Jamaikalanna võitis olümpiamängudel 100 meetri, 200 meetri ja 4x100 meetri jooksus kuldmedali.

Thompson-Herah edestas pikamaajooksjat Sifan Hassani, keskmaajooksjat Faith Kipyegoni, tõkkejooksjat Sidney McLaughlini ja kaugushüppajat Yulimar Rojast.

Tõusva tähe kategoorias võidutses meeste seas USA sprinter Erriyon Knighton, kes sai Tokyo olümpiamängudel 200 meetri finaalis neljanda koha ning püstitas U-20 vanuseklassis 200 meetri distantsil maailmarekordi.

Naiste tõusva tähe tiitli teenis keskmaajooksja Athing Mu. Ameeriklanna võitis Tokyo olümpiamängudel nii 800 meetri kui ka 4x400 meetri jooksus kuldmedali.

