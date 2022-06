Tänak: tuju on hea, aga teame, et kõike võib veel juhtuda

Sardiinia MM-rallil terve laupäevase võistluspäeva domineerinud Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai) lähevad viimasele päevale vastu liidritena, edu teisel kohal oleva Craig Breeni ees on 46 sekundit.

"Täna oli hea päev, tundsin end autos hästi ja kontrollisin kõike. Sellest on päris kaua möödas, kui meil viimati selline päev oli, kui päris aus olla," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kuumuses oli natuke keerulisem, eriti lõuna ajal, aga üldiselt pidasid teed hästi vastu. See oli nauditav."

"Hommikusel esimesel katsel, kui Esapekka Lappi veel võistles, andsime endast parima, tahtsime päeva hästi alustada," jätkas Tänak. "Pärast seda võtsime samm-sammult kiirust maha, aga samas head ajad ikka tulid. Kui oled heas tujus ja rütm on hea, siis nii peakski olema."

"Vahepeal oli meil juhitavusega natuke probleeme, aga tundus, et see oli kuumusest põhjustatud, sest kui jahedamaks läks, oli kõik jälle hästi," lisas Tänak. "Oleme selles positsioonis ka varem olnud ja teame, et kõike võib veel juhtuda. Miski pole läbi enne, kui oleme üle finišijoone tulnud."