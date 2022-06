Esikohalt katkestanud Lappi: oleks pidanud vähem pidurdama

Suhteliselt aeglasel katsel sõitis Lappi vastu kivi, mistõttu kaotas ta Toyota üle juhitavuse ja tabas veel mitut objekti. Selle tulemusel tulid kaks ratast ära ja ta pidi katkestama.

"Päris raske oli sellega leppida. Meil ei olnud plaanis millegiga riskida ja me ei riskinudki," kommenteeris Lappi murtult WRC televisioonile.

"Ma oleks pidanud selles kurvis vähem pidurdama, sest maas oli kivi, mis tabas masinat ja muutis meie sõidujoont. Mitte väga palju, aga sellises kohas on isegi 30 sentimeetrit liiga palju."

"Siis sõitsime vastu valli ja seejärel vastu teisel pool olnud puud... aga jah, ma usun, et kui oleksin vähem pidurdanud, siis oleks esiosa olnud kõrgemal ja me oleks tõenäoliselt pääsenud. Raske on sellega leppida," jätkas Lappi.

Soomlase sõnul sujus seni kõik hästi ja kiirus ei olnud eriti suur. "Aga see katse on keeruline, väga kitsas. Mõned kohad on üsna rasked," tunnistas ta.