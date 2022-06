Eesti koondis alustas Rahvuste liigat võiduga maailma edetabeli viimase üle

Pärast vaikset algust läks Eesti mängu juhtima 23. minutil, kui Konstantin Vassiljev andis paremalt äärelt San Marino tagumisse posti karistuslöögi, Mattias Käit lükkas palli peaga tagasi värava ette ning Robert Kirss realiseeris selle kümnelt meetrilt oma esimeseks tabamuseks koondise särgis.

Üheksa minutit hiljem oli Joonas Tammel kaks head võimalust järjest: esmalt tõrjus San Marino väravavaht Elia Benedettini tema lähilöögi, aga jätkuolukorras riputas Vlasi Sinjavski Tamme pea peale täpse palli ning teisel korral mees ei eksinud.

Teine poolaeg möödus rahulikus tempos, Eestil oli üks väga hea võimalus, aga Kirss ei suutnud Sinjavski madalat tsenderdust palli sirutades väravasse saata. San Marino tegi veidi enne 60. minuti täitumist kolm vahetust korraga ja selle järel paranes ka nende mängupilt, Eesti väljakupoolel suudeti pikemalt palli hoida ning külalistel avanes ka üks väga ohtlik olukord, aga Nicola Nanni suurepärase söödu järel ei suutnud Karl Jakob Heinast mööda mänginud Adolfo Hirsch korralikku lööki sooritada.

Rahvuste liiga hooaega 2:0 võiduga alustanud Eesti peab teise kohtumise järgmisel neljapäeval, kui võõrsil mängitakse Maltaga.

Enne mängu:

Eelmisel Rahvuste liiga hooajal kogus Eesti C-divisjoni teises grupis Armeenia, Põhja-Makedoonia ja Gruusia vastu kolm punkti ning pidi Küprose vastu mängima üleminekumänge. Avamatšis saadi A. Le Coq Arenal väravateta viik, aga korduskohtumises Larnacas jäädi 0:2 alla ja nii langes Eesti algavaks hooajaks madalaimasse ehk D-divisjoni.

D-liiga teises grupis tuleb Eestil rinda pista San Marino ja Maltaga, mis tähendab, et Eestil on juunis ja septembris Rahvuste liigas kokku vaid neli mängu. Grupi võitja pääseb tagasi C-divisjoni. Teoreetiliselt on grupivõiduga võimalik pääseda ka 2024. aasta EM-i play-off'i.

Eesti ja San Marino kuulusid ühte alagruppi ka 2016. aasta EM-valiksarjas, toona mängiti San Marinos väravateta viiki ning Tallinnas sai Eesti 2:0 võidu. Esimest korda mindi 2002. aastal vastamisi sõprusmängus, siis võitis Eesti 1:0.