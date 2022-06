Malta – Eesti mängu kohtunikud tulevad Šotimaalt

Mängu peakohtuniku ametis tegutseb Bobby Madden, kellest sai FIFA kategooria õigusemõistja 2010. aastal. Madden on teenindanud EM- ja MM-valikmänge, Konverentsiliiga ja Meistrite liiga kohtumisi. Äärekohtunikena on abis kaasmaalased David Roome ja Alan Mulvanny. Neljanda kohtunikuna on ametis Craig Napier. Mängu videokohtunikud Jochem Kamphuis ja Clay Ruperti on pärit Hollandist.

Malta ja Eesti lähevad vastamisi neljapäeval, 9. juunil Eesti aja järgi kell 21.45 Malta Ta'Qali rahvusstaadionil. Pärast seda ootab koondist ees 13. juunil Tiranas maavõistlus Albaaniaga.