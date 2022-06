Häberli: oleksime pidanud kolmandat väravat jahtima

"Viimase 30 minutiga pole väga rahul, aga esimene poolaeg, 2:0, oli hea," rääkis koondise peatreener Thomas Häberli mängujärgsel pressikonverentsil. "Teise poolaja esimest kümmet minutit alustasime okeilt, edasine polnud piisavalt hea. Peame tõestama, et suudame sellised mängud paremini lõpetada."

Vaheajaks kaheväravalise edu saavutanud Eesti lasi teisel poolajal mängutempo alla ja peale ühe olukorra San Marino väravat eriti ei ohustanud. Mängu viimasel kolmandikul paistsid pigem silma just külalised. "Kui sa ei löö kolmandat väravat, tahab vastane mängu tagasi tulla. 2:0 on ohtlik seis, nad üritasid rohkem, võtsid rohkem riske. See on normaalne, aga me oleks pidanud üritama leida kolmandat väravat, seis 3:0 oleks mängu ära lõpetanud," tõdes Häberli.

Häberli tegi mängu jooksul kokku viis vahetust ja ütles, et tahtis seda teha, sest koondist ootab kahe nädala jooksul neli mängu. "Sisse tulnud mängijad näitasid end treeningul heast küljest ja väärisid mängimist," sõnas ta.

Järgmisena kohtub Eesti pühapäeval Argentinaga, seejärel minnakse uue nädala neljapäeval Rahvuste liigas vastamisi Maltaga. "On eriline, et vastaste klassivahe on nii erinev. Peame olema keskendunud mänguks Malta vastu, sest see on tähtsam kohtumine, mäng Argentinaga on sõprusmäng. Peame leidma tasakaalu," ütles Häberli.