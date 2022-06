Häberli mängust Argentinaga: peame mängima oma parimat jalgpalli

Eesti jalgpallikoondis kohtub pühapäeval Hispaanias Pamplonas maavõistlusmängus kahekordse maailmameistri Argentinaga. Eesti koondise peatreener Thomas Häberli nentis, et Argentina on maailma üks paremaid meeskondi ja Eesti peab leidma oma mängurütmi.

"Kui võtame kohtumist sõprusmänguna, siis võime haiget saada. Peame väljakul andma endast kõik, mis meis on," ütles Häberli. "Vastas on ju fantastiline meeskond, kelle kvaliteet on kõigile väga hästi teada. Peame mängima oma parimat jalgpalli."

Häberli sõnul tehakse koosseisus võrreldes neljapäevase San Marino kohtumisega ka mõned muudatused. "Muidugi vahetame mõningaid mängijaid, aga mitte kõiki. Vajame värskeid jalgu," selgitas ta. "Aga on normaalne koosseisus muudatusi teha, kui eelmisest mängust on kaks päeva möödas."

"Me kõik teame, mis juhtub, kui planeedi üks paremaid meeskondi hakkab väravaid lööma. Peame leidma oma rütmi. See on suur vahe võrreldes kahe päeva taguse matšiga San Marino vastu," arutles Häberli. "See pole lihtne muudatus, aga meil on eelmisest aastast head kogemused. Aga siis olid võistlusmängud ja nüüd on sõpruskohtumine. Maavõistlused on üldjuhul veidi vähem intensiivsed. Aga sellele me loota ei tohi. Me ei tea veel Argentina koondise koosseisu. Mängime vapralt, nagu alati, oma stiili me liiga palju muuta ei kavatse. Peame tugevalt ja korralikult kaitsma, üleminekutes rünnakutele tuleb olla täpne ja hea. Siis võivad ka meil oma võimalused tekkida."

Mida tähendab tema jaoks mäng kahekordse maailmameistri vastu? "See on au. Uskumatu olukord minu jaoks. Hindan väga kõrgelt Argentina meeskonda ja selle riigi kirge jalgpalli suhtes. Nad mängivad alati suure südame ja emotsiooniga. Suurepärane, et meil on võimalik nendega sõprusmängus kohtuda."

Rohkelt kiidusõnu jagus Häberlil ka Argentina koondise kaptenile Lionel Messile. "Kuidas tema kohta midagi öelda? Mu poeg vaatab videoid tema väravatest ja video ei saa 30 minutiga otsa, neid väravaid on võimalik vaadata läbi terve õhtu. Ta on fantastiline mängija, rohkem polegi midagi öelda," tõdes Häberli.

Eesti ja Argentina sõprusmäng Pamplonas El Sadari staadionil algab pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 21.