Häberli enne mängu San Marinoga: peame rünnakul rohkem initsiatiivi haarama

Eesti jalgpallikoondis oma neljapäevast Rahvuste liiga vastast, San Marinot mängu eel ei alahinda, kuid teab, et kohtumises on just Eesti õlul soosikukoorem.

Kevadel Rahvuste liiga C-tugevusgrupist kõige nõrgemasse, D-liigasse pudenenud Eesti läheb esmakordselt valikmängudele vastu favoriidina. See tähendab tavalisest mõnevõrra teistsugust keskendumist.

"Meil tuleb rünnakul rohkem initsiatiivi haarata, ent on ohtlik ka ainult rünnakule keskenduda. Meil tuleb leida õige tasakaal ka kaitsetöö ja vasturünnakute

vahel ja kaitses valvel püsida. See ei ole alati lihtne," tõdes koondise peatreener Thomas Häberli.

Seitse ja pool aastat tagasi röövis San Marino Eestilt EM-valikmängus viigipunkti. Konstantin Vassiljev, kes ka toona mängis, teab seetõttu hästi, et vastast ei tohi mingil juhul alahinnata.

"Praegu suudab iga vastane jalgpallimaailmas sinu väravat ohustada, me peame olema väga valvel ja keskendunud oma tegevusele," kinnitas Vassiljev. "Kui juhtub, et me anname vastasele võimaluse, siis nad kindlasti võtavad selle kahe käega ja võib-olla juhtub niimoodi, et nad ei anna seda ära."

Eesti-San Marino mäng peetakse neljapäeva õhtul Tallinnas.