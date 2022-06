Selgusid Eesti ja San Marino koosseisud Rahvuste liiga mänguks

Eesti koondise kogunemisel olnud mängijatest ei kuulu täna koosseisu Ken Kallaste, Michael Lilander, Markus Poom ja Mark Anders Lepik. Pärast U-21 koondise EM-valikmänge liitub esimest korda meeste koondisega 18-aastane Hollandis mängiv Rocco Robert Shein.

Tänase mängu kohtunikebrigraad tuleb Kreekast. Peakohtunikuna on ametis Ioannis Papadopoulos, teda abistavad äärtel Konstantinos Nikolaidis ja Vasileios Nikolakakis. Neljanda kohtunikuna on ametis Athanasios Tzilos, kes täitis sama ülesannet ka möödunud aastal Eesti ja Tšehhi vahelises MM-valikmängus. Kreekast on pärit ka mängu videokohtunikud Agelos Evangelou ja Efstathios Gkortsilas.

Juunikuu koondiseakna juhatab sisse 2. juunil kell 19 A. Le Coq Arenal toimuv Rahvuste liiga kohtumine San Marinoga, mille pääsmed on saadaval Piletilevis. Sellele järgnevalt mängitakse 5. juunil maavõistlus Argentinaga, kui vastamisi minnakse Hispaanias Pamplonas El Sadari staadionil kohaliku aja järgi kell 20 (Eesti aja järgi kell 21). Neljapäeval, 9. juunil toimub võõrsil Rahvuste liiga kohtumine Maltaga ning seejärel 13. juunil Tiranas maavõistlus Albaaniaga.

Eesti koondise koosseis mänguks San Marinoga

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 12/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 12/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

7 Sander Puri (07.05.1988) – Tartu JK Tammeka 90/4

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 88/0

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 77/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora (laenul Poltava Vorsklast, UKR) 48/3

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Tallinna FCI Levadia 47/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Újpest FC (HUN) 17/0

15 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 12/0

20 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

6 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

19 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 139/25

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 95/14

8 Henri Anier (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 79/17

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 40/8

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Skövde AIK (SWE) (laenul Tallinna FC Florast) 20/0

9 Erik Sorga (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 17/4

11 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 16/0

21 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 13/1

17 Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 9/0

13 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 5/0

Peatreener Thomas Häberli

Abitreenerid Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener Michael Müller

Videoanalüütik Ants Jaakson

Arst Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets, Riina Riisik

Mänedžer Miko Pupart

San Marino koosseis mänguks Eestiga

Väravavahid

1 Aldo Junior Simoncini (30.08.1986) – Tre Fiori FC 61/0

23 Elia Benedettini (22.06.1995) – Cesena FC (ITA) 33/0

12 Simone Benedettini (21.01.1997) – S.S. Murata 8/0

Kaitsjad

3 Mirko Palazzi (21.03.1987) – Cattolica Calcio (ITA) 64/1

11 Manuel Battistini (22.07.1994) – Virtus A.C 42/0

18 Davide Cesarini (16.02.1995) – S.P. Tre Penne 15/0

2 Alessandro D'Addario (09.09.1997) – Tre Fiori FC 15/0

4 Filippo Fabbri (07.01.2002) – FC Forli' (ITA) 13/1

5 Michele Cevoli (22.07.1998) – A.C. Juvenes Dogana 10/0

15 Luca Censoni (18.07.1996) – Tre Fiori FC 8/0

Poolkaitsjad

20 Adolfo Jose Hirsch (31.01.1986) – S.S. Folgore 52/0

17 Alessandro Golinucci (10.10.1994) – Virtus A.C 33/0

13 Andrea Grandoni (23.03.1997) – La Fiorita 30/0

22 Marcello Mularoni (08.09.1998) – A.S.D. Tropical Coriano (ITA) 27/0

21 Lorenzo Lunadei (12.07.1997) – La Fiorita 26/0

8 Michael Battistini (08.10.1996) – S.P. Tre Penne 13/0

14 Tomasso Zafferani (19.02.1996) – La Fiorita 13/0

19 David Tomassini (14.03.2000) – A.S.D. Tropical Coriano (ITA) 9/1

Ründajad

7 Matteo Vitaioli (27.10.1989) – A.S.D. Tropical Coriano (ITA) 74/1

16 Danilo Ezequiel Rinaldi (18.04.1986) – La Fiorita 42/1

10 Fabio Ramon Tomassini (05.02.1996) – Pietracuta (ITA) 27/0

9 Nicola Nanni (02.05.2000) – Lucchese (ITA) 24/1

6 Marco Bernardi (02.01.1994) – S.S. Murata 9/0

Peatreener Fabrizio Costantini