Käit Argentinaga kohtumise eel: ei tohi üle mõelda, kellega mängime

Eesti jalgpallikoondis läheb pühapäeval Hispaanias Pamplonas maavõistlusmängus vastamisi kahekordse maailmameistri Argentinaga. Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit ütles, et nii tugeva vastasega mängimine on suur au, aga samas ei tohi nad üle mõelda, kellega mängivad.

"Tõenäoliselt palju jooksmist hakkab olema. On kõva väljakutse, nemad hakkavad kindlasti rohkem palli hoidma ja meie peame kaitsma, aga olema kaitses kompaktsed. Arvan, et keskväljameestel tuleb korralik tööpäev," rääkis Käit pressikonverentsil. "Eks oleme suurte koondiste vastu mänginud ja teame, mis seal tõenäoliselt juhtuma hakkab ja kuidas mängima peame, meil on kogemus olemas."

"See ongi suur asi ja see ongi privileeg meil mängida. Seda ei juhtu tihti, et kahekordse maailmameistriga mängime, aga anname kindlasti endast kõik ja vaatame, mis saab," lisas ta. "Üle ei tohi mõelda, kellega mäng on. Läheme mängima nagu igat mängu. Mõelda, et see on Argentina koondis, on vale. Oleme ju Belgia koondise vastu samamoodi mänginud. Ei tohi mõelda, kes seal vastas on."

Küsimusele, kuidas leida Argentina vastu võimalus rünnakuks, vastas Käit: "Vaatasime Argentina klippe, äärekaitsjad on väga kõrgel, tahavad ka väravaid lüüa, seal on meil ruumi. Aga peame olema kannatlikud, targad ründes, palli ei tohi kergelt ära anda. Eks kindlasti ei ole nende vastu kerge väravat lüüa, aga tuleb anda maksimum ja teha kõik, et saada värav. Peame ise samamoodi agressiivsed olema. Peame valmis olema duellideks ja võitma oma duellid. Muudmoodi saab väga raske olema."

Eesti ja Argentina sõprusmäng Pamplonas El Sadari staadionil algab pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 21.