Müügile tulid pääsmed San Marino – Eesti Rahvuste liiga mängule

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub 26. septembril UEFA Rahvuste liiga mängus võõrsil San Marinoga. Kolmapäevast alates on võimalik osta pileteid toimuvale mängule.

Rahvuste liiga kohtumine San Marinoga toimub Serravalles San Marino olümpiastaadionil, 26. septembril Eesti aja järgi kell 21.45.

Eesti asub D-liiga teises alagrupis liidrikohal. Kahe mänguga on koondis kogunud maksimumpunktid, mis tähendab, et mõlemad mängud on võidetud.

2. juunil kohtusime kodus San Marinoga, keda võitsime 2:0 ning 9. juunil mängis Eesti koondis võõrsil Maltaga ja sealt tuli 2:1 võit.

23. septembril on ees kodumäng Maltaga, mis algab kell 19.00 ning 26. septembril võõrsilmäng San Marinoga.