Debüütvärava löönud Kirss: esitusega me rahul ei ole

Mõlemad väravad sündisid esimesel poolajal, kui 24. minutil lõi oma esimese värava Eesti koondise särgis Robert Kirss ning kaheksa minutit hiljem suurendas võõrustajate edu Joonas Tamm.

"Mattias tõi peaga keskele tagasi, see oli see koht, kus ma pidin olema. Kukkus ilusti ette, tahanurka oli keeruline lüüa, proovisin ette ja läks sisse," iseloomustas Kirss väravani viinud olukorda mängujärgsel pressikonverentsil.

"Kõige tähtsam, et taga on null, ees lõime ka väravad ära, aga me esitusega rahul ei ole. Teisel poolajal oleks pidanud paremini mängurütmi kontrollima, mitte neile nii palju initsiatiivi ära andma," tõdes ründaja.

"Peame suutma 90 minutit oma mängujoonisest ja -plaanist kinni hoida. Raskeid hetki tuleb iga mäng, aga ei tohi neid lasta nii pikaks ja peame suutma mõõnadest paremini välja tulla. Ei oska öelda, miks nii läks: võib-olla saime üle pika aja jälle kokku, sellist rütmi ei olnud kõige lihtsam leida. Päeva lõpuks on ikkagi kõige olulisem kolm punkti," sõnas Kirss.

Eesti peab Rahvuste liigas teise kohtumise järgmisel neljapäeval, kui võõrsil mängitakse Maltaga. Pühapäeval mängitakse Pamplonas Argentina koondisega.