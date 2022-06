Mets: Argentina on selles mängus ilmselge favoriit

Eesti jalgpallikoondis kohtub pühapäeval Hispaanias Pamplonas maavõistlusmängus kahekordse maailmameistri Argentinaga. Eesti koondise keskkaitsja Karol Mets tõdes, et Argentina on selge favoriit, aga Eesti soovib siiski hea lahingu anda.

"Kindlasti suur au ja rõõm, et saame sellise vastasega mängida ja teistpidi väga suur väljakutse – teame ju, mis kvaliteet neil on ja milline on nende ründevõimekus. Kaitsjana kindlasti ootan väga tõsist tööpäeva," rääkis Mets pressikonverentsil.

Argentina meedia teatel on algkoosseisus ka nende suurim staar, mitmel korral aasta parimaks jalgpalluriks valitud Lionel Messi. "Ma ei ütleks, et see eriliselt motiveerib, lihtsalt ta on fantastiline jalgpallur ja kõikideks tema headeks omadusteks ja trikkideks tuleb valmis olla. Eraldi motivatsiooni see ei lisa, aga kindlasti on au olla temaga ühel väljakul," ütles Mets.

Küsimusele, kuidas seesuguseks mänguks häälestuda, vastas Mets: "Arvan, et sellega probleemi ei teki. Kumbki meeskond ei taha seda mängu kaotada, sellest tulenevalt soovivad mõlemad meeskonnad teha hea esituse ja võtta siit kaasa mingisugune positiivne noot."

"Tulemuse osas on raske midagi ennustada, Argentina on selles mängus ilmselge favoriit," lisas Mets. "Kui suudame neile hästi vastu panna ja neile hea lahingu anda, siis ma arvan, et see on positiivne."

Eesti ja Argentina sõprusmäng Pamplonas El Sadari staadionil algab pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 21.