Operatsioonist taastunud Hein enne koondisemänge: vorm tundub väga hea

Eesti esiväravavahiks tõusnud Karl Jakob Hein vigastas veebruarikuus kukkudes kätt ning käis seetõttu ka operatsioonil.

"Mul oli operatsioon, hakkasin taastuma, paar nädalat oli hästi rahulik, siis juba sain hakata platsil jalamängu harjutama ja jõusaalis tegutsema. Arvestades, mis olukord oli, operatsioon ja asjad, õnnestus väga kiirelt jälle treenima hakata.

Sain teha Arsenali esindusvõistkonnaga ka juba trenni seal korralikult, pöial on ilusti ära paranenud ja vorm tundub väga hea," rääkis Hein.

Keskkaitsja Märten Kuusk sai Ungari liigas koduklubi Ujpesti eest mängides näovigastuse märtsi alguses ning esimestel nädalatel trenni teha ei saanudki. Mai algusest on ta saanud aga taas koos meeskonnaga treenida ja tunneb end üsna heas vormis

"Alguses oligi nii, et vaja tunnetust selle maskiga, pean maskiga mängima natuke aega, pluss siis füüsiline vorm - jooksuvorm on hea, sellepärast ma ei muretse. Teine asi on mängutunnetus, palliga mängud, kaitses mängimine väljakul - sain õnneks teha seda klubis ka ja sain õnneks üsna kiiresti enesekindluse tagasi," kommenteeris Kuusk.

Märtsikuine koondiseaken, kui Eesti pudenes Rahvuste C-liigas välja, jäi mõlemal vahele. D-liigas ootavad koondist ees uued väljakutsed.

"Koondisel ei ole päris tihti selliseid mänge, kus me suurema osa ajast palliga mängus domineerime ja ma arvan, et see on hea kogemus, kus õppida ja kasvatada seda tugevat vaimu," sõnas Kuusk.

Nädala lõpus ootab ees kohtumine ka kahekordse maailmameistri Argentinaga

"Nii suure ja tugeva jalgpalliriigiga mängida, muidugi Messi ja teised tippmängijad, kes seal on, see on ikkagi privileeg ja väga tähtis iga mängija jaoks," rääkis Hein.

Esimene kodumäng San Marinoga seisab koondisel ees neljapäeval.