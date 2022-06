Eesti võrkpallikoondis alistas Kuldliigas neljageimilise mängu järel Belgia

Eesti juhtis avageimis 1:0 ja 2:1, aga Belgia hakkas seejärel tasapisi eest minema ning suurendas geimi keskel edu 15:10 peale. Belglased juhtisid veel 20:16, aga siis teenis Eesti kolm punkti järjest ning suutis põneva geimi lõpu tulemusega 29:27 enda kasuks pöörata.

Pikaks venis ka teine geim: seisul 5:5 tegi Eesti viiepunktilise minispurdi, aga Belgia leidis vastuse ning suutis mängu viigistada. Eesti läks ette 20:17, taas leidis Belgia lisakäigu ning läks ise 23:21 juhtima, aga geimilõpp kuulus skooriga 31:29 ikkagi Eestile.

Kolmanda geimi esimene pool kuulus pigem Eestile, aga viimane kord juhiti seisul 13:12, külalismeeskond tuli kaotusseisust välja ning võitis 25:22. Viimaseks jäänud neljandas geimis ei jätnud võõrustajad aga enam midagi saatuse hooleks, 11:8 eduseisus võideti järgmisest kümnest punktist kaheksa ning kogu geim 25:13.

Eestil on kolme mängu järel viis punkti, C-grupi liidriks on kuus punkti kogunud Tšehhi. Belgial on kolm ja Lätil üks punkt. Pühapäeval kohtub Eesti Belgiaga teistkordselt.

Enne mängu:

Kuldliiga avamängus jäi Eesti võrkpallikoondis 1:3 (18:25, 27:25, 18:25, 22:25) alla Tšehhi rahvusmeeskonnale. Eesti parimad olid Markus Uuskari 14 (+9) ja Martti Juhkami 14 (+7) punktiga. Henri Treial lisas kaheksa (+2), Alex Saaremaa kaheksa (+1), Märt Tammearu viis ning vaid viimases geimis mänginud Albert Hurt kolm punkti. Eesti võrkpallikoondis pidi Kuldliiga esimeses mängus Tšehhi koondise vastu võtma 1:3 kaotuse.

Teises kohtumises võideti Läti koondist 3:2 (24:26, 28:26, 25:19, 23:25, 15:12). Eesti parimad olid Valentin Kordas ja Märt Tammearu, kes teenisid mõlemad 15 punkti (efektiivsus vastavalt +11 ja +7), Alex Saaremaa 14 (+10), Kevin Saar 11 (+1), Mart Naaber 7 (+4) punkti.