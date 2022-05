Peatreener Soli enne kohtumist Lätiga: pole vaja liigselt põdeda

Eesti koondis jõudis Liepajasse peale kaheksa tunnist bussisõitu reede õhtul. Otse bussist läks meeskond mängupaika, et teha kerge lõdvestav ja saaliga tutvumise treening. Volley.ee rääkis Liepajas peatreener Fabio Soliga.

"Me jätkame plaaniga mängida nii-öelda uut võrkpalli, ehk et ma ootan poistelt kiiremat võrkpalli kui see, mida nad on klubides mängima harjunud. Võib juhtuda, et sellise mänguga teeme rohkem vigu, kui oleme harjunud, aga ma eeldan mängijatelt kokkulepitud plaani järgi tegutsemist. Pole vaja liigselt põdeda, tähtis on keskenduda seatud ülesannetele ja areng seatud eesmärgi suunas," rääkis Soli.

"On tähtis, et sidemängijad ja ründajad suudaksid lahendada raskeid olukordi, sest kui me üritame teha midagi uut, siis on loomulik, et vead tulevad sisse. Aga ma arvan, et me oleme õigel teel, isegi kui peale kaotust Tšehhi vastu võib-olla mängijatele tunduda, et Läti vastu on raske keskenduda enda jaoks uute ülesannete täitmisele. Igatahes feeling meeskonna sees on praegu väga hea ja eks mängus näeme kuidas meil õnnestub. Igal juhul on eesmärk mängida kiiremat võrkpalli ja selle nimel tegime tööd ka nendes trennides, mis jäid Tšehhi ja Läti mängu vahele," lisas ta.

"Muudan ilmselt algkoosseisu, sest ma tahan testida erinevaid mängijaid ja tahan anda kõigile võimaluse end rahvuskoondise särgis näidata. Mängijad on seitse nädalat laagris rasket tööd teinud ja kõik väärivad oma võimalust," kommenteeris Soli laupäevast algkoosseisu.

Eesti koondis on Lätis mängimas koosseisus:

Sidemängijad Markkus Keel ja Aleksander Eerma;

Diagonaalründajad Valentin Kordas ja Markus Uuskari;

Nurgaründajad Albert Hurt, Stefan Kaibald, Timo Lõhmus, Märt Tammearu ja Kevin Saar;

Temporündajad Mihkel Varblane, Alex Saaremaa ja Mart Naaber;

Liberod Silver Maar ja Johan Vahter.