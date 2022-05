Eesti võrkpallikoondis võitis Euroopa Kuldliiga teises kohtumises Lätit

Eesti jäi avageimi järel 0:1 kaotusseisu, kuid vastas Lätile kahe järjestikuse geimivõiduga. Tasavägises kolmandas geimis otsustas kodumeeskond kohtumise otsustavasse viiendasse geimi viia, mille Eesti võitis 15:12.

Valentin Kordas ja Märt Tammearu teenisid mõlemad 15 punkti (efektiivsus vastavalt +11 ja +7), Alex Saaremaa 14 (+10), Kevin Saar 11 (+1), Mart Naaber 7 (+4) punkti. Vastaste resultatiivseim oli nende nurgaründaja Kristaps Smits 22 (+6) punktiga, diagonaalründaja Kristers Dardzans lisas 19 (+8), vahendab Volley.ee.

"Ma olen oma mängijate üle uhke ja väga õnnelik, sest mitme poisi jaoks oli see esimene kord olulises punktimängus Eesti koondise eest väljakule tulla," ütles Eesti koondise peatreener Fabio Soli vahetult peale mängu. "Olen rahul, et võitlesime iga punkti eest, eriti just tasavägiste geimilõppude ajal. Mängijad endiselt alles õpivad, seepärast teeme vigu veidi rohkem kui tahaks, aga oleme õigel teel ja täna saime ka tehtud töö tulemuse esimesi vilju nautida," lisas peatreener.

Eesti koondise järgmine Euroopa Kuldliiga kohtumine on kolmapäeval, kui Tartus minnakse vastamisi Belgiaga. Otseülekanne mängust algab ETV2 vahendusel kell 17.50.

Eesti alustas Läti vastu koosseisus: sidemängija Markkus Keel, diagonaalründaja Valentin Kordas, temporündajad Mart Naaber ja Alex Saaremaa, nurgaründajad Albert Hurt ja Märt Tammearu ning libero Johan Vahter.

Enne kohtumist:

Kuldliiga avamängus jäi Eesti võrkpallikoondis kolmapäeval 1:3 (18:25, 27:25, 18:25, 22:25) alla Tšehhi rahvusmeeskonnale. Eesti parimad olid Markus Uuskari 14 (+9) ja Martti Juhkami 14 (+7) punktiga. Henri Treial lisas kaheksa (+2), Alex Saaremaa kaheksa (+1), Märt Tammearu viis ning vaid viimases geimis mänginud Albert Hurt kolm punkti.

Läti suutis kolmapäeval Belgiale vastupanu pakkuda vaid teises geimis, kus tuli tunnistada vastaste 25:27 paremust. Esimene ja kolmas geim lõppesid belglaste 25:16 paremusega.

"Midagi uut seal ei ole, kõiki mehi teame tegelikult juba varasemast," kommenteeris nurgaründaja Albert Hurt Läti koondist. "Vaadates seda mängu, mida nad Belgiaga mängisid, siis tundub, et nad ei ole päris valmis. Aga eks iga mäng on erinev ja belglased tegid ka kindlasti oma tööd hästi," sõnas Hurt.

"Muudan ilmselt algkoosseisu, sest ma tahan testida erinevaid mängijaid ja tahan anda kõigile võimaluse end rahvuskoondise särgis näidata. Mängijad on seitse nädalat laagris rasket tööd teinud ja kõik väärivad oma võimalust," kommenteeris Eesti koondise peatreener Fabio Soli laupäevast algkoosseisu.