Albert Hurt enne mängu Läti vastu: midagi uut ei ole, teame kõiki mehi

"Midagi uut seal ei ole, kõiki mehi teame tegelikult juba varasemast", kommenteeris Hurt Läti koondist. "Vaadates seda mängu, mida nad Belgiaga mängisid, siis tundub, et nad ei ole päris valmis. Aga eks iga mäng on erinev ja belglased tegid ka kindlasti oma tööd hästi," sõnas Hurt.

Kolmapäeval pidi Eesti Kuldliiga esimeses kohtumises tunnistama Tšehhi 1:3 (18:25, 27:25, 18:25, 22:25) paremust. "Tšehhi mängust peame kõiki asju paremini tegema. Enda side-out'id võiks kindlasti paremini ära lahendada. Ja blokikaitse, usun, et kui saame selle käima, on väga hästi. Pigem side-out'i pool on see, mis vajab suuremat tähelepanu," rääkis Hurt.

"Täna hommikul saime Tartus teha normaalse trenni, aga mingit väga suurt muutust ei tee, jõuame võib-olla sidemängijatega paar tõstet koos mängida, aga see on kõik. Taastuda tuleb ka natuke," lisas Hurt.

Mängust näitab algusega kell 15.20 otsepilti ka ETV.