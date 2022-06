Eesti võrkpallikoondis lubas Lätile geimi, aga pääses kolme punktiga

Esimese geimi keskel saavutas Eesti viiepunktilise edu, lubas Läti veel ühe silma kaugusele, ent lõpetas geimi 5:0 spurdiga. Teine geim oli tasavägisem, ent Eesti läks seisul 18:18 juhtima ja külalismeeskonda enam kahest punktist lähemale ei lubanud.

Kolmanda geimi lõpus lubasid väljakuperemehed lätlastel seisul 21:18 viigistada ja päästsid veel kaks geimpalli, aga lõpus tehti lõunanaabritele paar kingitust ja mäng läks neljandasse geimi. Seal jäi Eesti 8:13 kaotusseisu, aga tuli tasapisi tagasi ning võitis seisul 19:22 viis punkti järjest. Esimese matšpalli lätlased päästsid, aga teine läks blokist auti ning Eesti pääses täispunktidega.

C-grupi liidrina on Tšehhil nelja mängu järel täisedu ehk 12 punkti, Eestil on viie mänguga 11 silma. läti on kaotanud kõik viis kohtumist, ainsa punktina on tabelis Eesti käest saadud 2:3 kaotus.

Enne mängu:

Võõrsil sai Eesti koondis Lätist jagu 3:2. Viimati alistas Eesti 3:0 Belgia koondise ja on alagrupis teisel kohal kaheksa punktiga, seejuures on Eesti võitnud kolm mängu järjest.

C-alagrupi liider on Tšehhi 12 punktiga ja kolmas Belgia kolme punktiga. Lätil on üks punkt.

Eesti koondise koosseis mänguks Lätiga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Markus Uuskari, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Martti Juhkami, Märt Tammearu, Kevin Saar, Stefan Kaibald

Temporündajad: Mart Naaber, Henri Treial, Timo Tammemaa, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter