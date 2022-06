Eestile piisas Belgia teistkordseks alistamiseks kolmest geimist

Kui eelmises mängus võitis Eesti kodusaalis Belgiat 3:1 ning kahe esimese geimi võitmiseks läks siis kokku vaja 60 punkti, oli pühapäevane kohtumine algusest peale eestlaste kontrolli all: avageim võideti 25:17, teine 25:22 ja kolmas.25:21.

Eesti kasuks tõid Timo Tammemaa 11 (+7), Stefan Kaibald (+8) ja Märt Tammearu kümme (+7), Henri Treial seitse (+5) ja Alex Saaremaa kuus (+2) punkti. Diagonaalründajana mänginud Tammemaa lõi 14-st tõstest maha üheksa ehk 64%-lise edukusega. Vastaste resultatiivseim oli nende diagonaalründaja Ferre Reggers 19 (+11) punktiga.

Eesti alustas Kuldliigat 1:3 kaotusega Tšehhile, sellele on järgnenud kolm võitu: Läti alistati 3:2 ning Belgia 3:1 ja 3:0. Tšehhi jätkab C-grupis täisedu ehk 12 punktiga, Eestil on kaheksa silma. Kolmapäeval kohtub Eesti kodusaalis Lätiga ning 11. juunil mängitakse Tšehhiga.

Enne mängu:

Pühapäeval, 5. juunil Eesti aja järgi kell 20.00 kohtub Eesti meeskond Euroopa Kuldliiga neljanda vooru mängus Belgiaga, keda eelmises kohtumises koduväljakul 3:1 võideti. Nurgaründaja Timo Lõhmus vigastas laupäevaõhtusel treeningul hüppeliigest ja jääb mängust eemale. Diagonaalründaja kohal teeb ametliku debüüdi Timo Tammemaa, vahendab volley.ee

Pühapäevane mäng toimub Kortrijkis, kus Eesti koondis on viimastel aastatel võõrustajatega mitmeid kordi mängimas käinud. Viimati mängisid Eesti ja Belgia samas saalis 2021. aasta Kuldliiga pronksimängu. Selles veidi vähem kui aasta tagasi toimunud kohtumises jäi meie meeskond peale 3:0, kirjutab volley.ee

"Paari viimase päeva sees pole meil väga palju trenne olnud. Aga ootasin mängijatelt samasugust tegutsemist nagu viimastel nädalatel ehk proovime minimeerida vigu, mis kaasnevad uute nõudmistega," kommenteeris meeskonna peatreener Fabio Soli.

Belgias asuvas mängusaalis võib tekkida probleeme palavuse ja niiskusega.

"Mina ootan oma mängijatelt, et nad pühendaksid kogu oma energia võrkpalli mängimisele ega laseks end välistest teguritest häirida. Meeskonna taustajõud on loomulikult valmis mängijaid aitama, kui kellelgi tekib raskusi, eriti mängu lõpuosas kui on oht näiteks krampide tekkeks. Loomulikult tuleme me veidi jahedamast keskkonnast, aga keskendume ikkagi mängule. Ilmselt tuleb mängus tavalisest rohkem pause, mäng venib pikemaks, peame hoopis ise olema valmis, et targalt ära kasutada näiteks väljaku kuivatamise hetki," sõnas Soli laupäeval.

Timo Lõhmus vigastas treeningul hüppeliigest ega saa koondist Belgia vastu aidata.

"Lõhmuse puudumine tähendab, et mul on üks võimalik valik planeeritust vähem. Raske öelda milline tema jala seis täpselt on, aga mul on noorest mehest väga kahju, sest ta on trennides nii palju panustanud. Ta on olnud oluline mees treeningutel, sest annab alati endast maksimumi. Tegemist on võrkpallis üpris levinud vigastusega, loodetavasti pole tegemist liiga tõsise looga ning ma saan teda veel sel hooajal Kuldliigas kasutada, sest ta on selle ära teeninud," sõnas Soli Lõhmuse vigastuse kohta.