Treial Belgia mängu eel: seal on võrkpall au sees

Belgia on riik, mille võrkpallikultuuriga viimastel aastatel kokku puutunud mitmed Eesti koondislased. Näiteks lõppenud hooajal pallisid Belgia klubides Henri Treial, Renet Vanker ja Roeselare Knackiga riigi meistriks tulnud Märt Tammearu.

Belgia võõrustab Eestit Lääne-Flandria linnas Kortrijkis. Tammearul on sealse saaliga suhteliselt hiljutine kokkupuude. "Tegime seal kaks trenni oma võistkonnaga, sest Roselare on sealt umbes 15 kilomeetrit. Tegime paar trenni seal. Nii et täitsa võõras saal ei ole ja mängisime ka Kuldliigat ju seal eelmine aasta," rääkis Tammearu.

Kuldliigas osalev Belgia koondis on noor ja koosneb koduliiga palluritest. Seega peegeldab kooslus kindlasti ka Belgia liigale omast stiili.

"Seal on ka võimsaid mehi, aga mitte nii palju, ütleks. Näiteks kui võrrelda Venemaa võrkpalliga, siis seal on päris lühikesed mängijad," arutles Treial. "Ja tänu sellele on ka vaja natuke rohkem mingitele detailidele tähelepanu pöörata ja ongi vaja sellist taktikalist poolt natukene paremini osata."

Üks on Eesti koondislaste arvates selge – oodata on mängu, kus kohalik publik ka noorele ja paljude jaoks suhteliselt tundmatule Belgia koondisele häälekalt kaasa elab. "Seal on võrkpall päris hea au sees. Selles suhtes, et isegi väiksematel klubidel on alati saalid täis olnud. Eks neil on väiksemad saalid ka ja seda rahvast tundub lihtsalt palju, aga kindlasti need fännid teevad seal päris kõva lärmi ja ma arvan, et see poolehoid nendele on päris kõva seal," sõnas Treial.

"Ma arvan, et rahvast oleks päris palju seal saali oodata. Kuna meil Knackiga ka hooaja tavamängudel oli ikka väga palju rahvast – kindlasti kõvasti rohkem kui Eestis, selline üle tuhande. Ja finaalis oli ka täismaja, nii et ma arvan, just selle koha pealt, et palju rahvast saali tuleb, on täismaja," mõtiskles Tammearu. "Ma loodan vähemalt. Mul ka mõned sõbrad Belgiast tulevad kindlasti kohale ja ma arvan, saab vägev show olema."

Belgia ja Eesti kohtumise otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis pühapäeval kell 19.50.