Ränga aasta unustanud itaallanna jõudis slämmil esimest korda poolfinaali

Itaallanna murdis kohe mängu avageimis ja kordas sama seitsmendas, võites esimese seti kindlalt 35 minutiga. Teises setis kaotas Fernandez seisul 4:4 oma murde ja päästis seejärel matšpalli, kallutades kiiresse lõppmängu läinud seti lõpuks enda kasuks täpselt tunniga.

Otsustava seti kolmes esimeses geimis lubas Trevisan noorele Kanada tähele vaid kaks punkti ja murdis seejärel veel, minnes 4:0 ja 5:1 juhtima. Kahes järgmises geimis loovutas Fernandez Itaalia kolmandale reketile ainult ühe punkti ja läks üheksandas geimis veel 30:15 ette, aga Trevisan tuli hetkelisest ehmatusest auga välja ning lõpetas mängu paari hea pallivahetusega.

Trevisan on kunagine juunioride esikümne mängija, kes oli aastatel 2010–14 tennisest isiklike probleemide tõttu eemal. Tema läbilöögiaastaks oli 2020, kui ta jõudis Melbourne'i slämmiturniiril esimest korda põhitabelisse ning lisas sellele Prantsusmaa lahtiste veerandfinaali, alistades sealjuures toonase maailma kaheksanda reketi Kiki Bertensi.

Mullune kujunes itaallanna jaoks aga põrgulikuks hooajaks: ta alustas aastat seitsme järjestikuse kaotusega ning võitis kogu hooaja jooksul 19 mängust vaid kolm.

"Eelmine aasta oli minu jaoks väga keeruline," rääkis 28-aastane itaallanna tänavustel Prantsusmaa lahtistel. "Sain aga palju positiivseid ja negatiivseid kogemusi ja seda aastat eristab eelmisest see, et näen oma peas, et suudan hakkama saada. Ärkan hommikuti ja isegi kui mul on negatiivsed mõtted, olen läinud klubisse ja harjutanud, harjutanud, harjutanud. Usun, et see on praegu mu edu võti," rääkis ta slämmiturniiri kodulehele.

Poolfinaalis läheb Trevisan vastamisi ameeriklannade Coco Gauffi ja Sloane Stephensi vahelise mängu võitjaga.