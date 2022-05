Norman Vahtra: kõik mängis meie kasuks kokku

Tour of Estonia lõppjärjestuse määranud 16-ringilisel Tartu GP-l läks tõsisemaks võistluseks umbes poolel maal. Tanel Kangerti meeskonnale Team BikeExchange Jaycole olid kogu velotuuri jooksul pinnuks silmas Eesti klubi Team Ampler ratturid, kes ka täna Madis Mihkelsit kõvasti aitasid.

Kangert jäi viimasteks ringideks esimestest maha. Aktiivses sõidus pääses aga peagrupist koos kaaslasega pakku Peeter Pruus. Lõpuni ta ette ei jäänud, kuid Eesti koondisel oli seejärel välja panna veel viimane otsustav käik. Tekkis liidrite tandem Norman Vahtra ja leedulane Evaldas Šiškevicius.

Igapäevaselt kuuluvad mehed samasse klubisse ning tegid viimasel ringil väga head koostööd. Vahtra sai etapivõidu, Šiškevicius aga teise kohaga Tour of Estonia üldvõidu. Madis Mihkelsile kuulus velotuuri parima noorratturi särk. World Tour'i kuuluv Team BikeExchange jäi enda jaoks kaootilise iseloomuga velotuuril suurtest auhindadest ilma.

"Meil ei ole seekord nii tugev koondis, aga lõppude lõpuks kõik mängis meie kasuks kokku ja lõpus meil olid väga head olukorrad. Meil oli enamus rünnakud kaetud ja väga tugev meeskond. Lõpuks sain ära realiseeritud ka selle rünnaku, nii et super. Teadsin ka täpselt Lossi tänava parimat trajektoori, seal alguses on paremal kõige siledam ja siis tuleb paremas rehvijäljes jätkata. Seal on kõige lihtsam," rääkis Vahtra.

"Kui tuur kokku võtta, siis olen rahul, sain etapivõidu kirja nii nagu lootsin, et eesmärk sai täidetud," rääkis Mihkels. "Läksin võib-olla liiga julgelt ründama ja asju tegema. Kuigi teatud kohtades mul ei olnud ka valikut. Momentidel, kui mu meeeskonnakaaslased olid maha jäänud, BikeExchange kohe kasutas võimaluse ära ja hakkasid üksteise alla literdama," lisas ta.

Esimest korda toimus kõrgetasemelise rattanädalavahetuse raames ka naistele mõeldud ühepäevasõit Ladies Tour of Estonia. 104 kilomeetri pikkuses sõidus ei õnnestunud Tartu ümbruses kulgenud pikal ringil kellelgi suurt gruppi lõhkuda.

Otsustavaks said kaks linnaringi koos Lossi ja Vanemuise tõusudega. Oma jõu pani maksma poolatar Agnieszka Skalniak-Sojka. Rõõmu tegi aga see, et järgnenud üheksaliikmelise grupi eesotsas lõpetas 20-aastane eestlanna Kristel Sandra Soonik.

"Muidugi otsustavaks kohaks saidki lõpuringid linnas. Sinna tiim vedas mind esimesel positsioonil ja me saime seal väikese pundiga eest ära. Tahangi tänada oma tiimi, ta tegi super head tööd mu jaoks," rääkis Soonik.

Rattanädalavahetus lõpeb pühapäeval toimuva 41. Tartu Rattaralliga.