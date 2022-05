Pliškova kaotas endast 219 kohta madalamal olevale tennisistile

Jeanjean jäi kohtumise alguses 2:1 alla, kuid võitis siis üheksa järjestikust geimi, võttes avaseti võidu ja 4:0 eduseisu teises setis.

Kindla esitusega sai Jeanjeanist madalaima edetabeli kohaga mängija, kes Roland Garrosel top 10 mängijast jagu saanud. 26-aastaselt tegi prantslanna ka slämmiturniiri debüüdi.

227 - Leolia #Jeanjean, ranked #227, is the lowest ranked female player to win a match at the Roland Garros against a top-10 opponent since Conchita Martinez in 1988 versus Lori Mcneil. Upheaval.#RolandGarros @WTA_insider @WTA pic.twitter.com/eMu9yOLoaQ