Võimas lõpuspurt andis Mihkelsile Tour of Estonial etapivõidu

Ratturid pidid Tallinnast Tartusse viinud tee keskel taluma paduvihma ja tuult, pikalt olid jooksikutena eest kreeklane Polychronis Tzortzakis (Kuwait Pro Cycling Team) ja Soome koondislane Ukko Iisaki Peltonen, kes püüti jälitajate poolt kinni 15 km enne finišit.

Tartusse jõuti suure grupiga, Lossi tänava munakivitõusul ei olnud aga vastaseid Madis Mihkelsile, kes edestas lõpusprindis tänavu nii Kataloonia kui Türgi velotuuridel etapivõite kogunud austraallast Kaden Grovesi (Team BikeExchange - Jayco).

Kolmas oli poolakas Tobiasz Pawlak (HRE Mazowsze Serce Polski), viies Mihkel Räim (Burgos-BH). Esikümnesse mahtus eestlastest veel üheksanda koha saanud Norman Vahtra.

"Päev otsa kontrollis sõitu BikeExchange ja teised tiimid väga ei sekkunud. Umbes 20 km enne lõppu rivistasime Ampleriga ülesse, sain hea positsiooni ning lõpus vormistasin lihtsalt ära. Ma ise teadsin, et ma olen tugev, aga arvasin, et teised on veel tugevamad," selgitas Mihkels sõidu kulgu.

Tuuril on jäänud veel üks etapp, Tartu GP, mil ratturid läbivad 16 korda 10,3 km pikkust linnaringi. "Plaan on homme kõva lahing anda ning unistan tuuri võitmisest," sõnas Mihkels.

Reedese etapi järel on tuuri uus liider Tallinn-Tartu etapi teisena lõpetanud Team BikeExchange-Jayco rattur Kaden Groves. "Tiimi eesmärk tänaseks oli etapivõit ja me üritasime sõitu kontrollida. Tuule ja vihma tõttu oli sõit üsna stressirohke," nentis ta. Grovesi sõnul on Tour of Estonia korralik võidusõit ning tal on hea meel näha Eesti noori talente.

Pärast reedest etappi on tuuri üldarvestuses teisel kohal Madis Mihkels ning kolmandal eilse proloogi võitnud Poola rattur Marceli Boguslawski.

Enne võistlust:

Neljapäevase proloogi võitis Poola rattur Marceli Boguslawski (HRE Mazowsze Serce Polski; 5.14,88), kes edestas austraallasi Alexander Edmondsoni (Team BikeExchange - Jayco; 5.15,09) ja Kaden Grovesi (Team BikeExchange - Jayco; 5.16,05).

Parima Eesti ratturina sai Madis Mihkels (Team Ampler - Tartu2024) viienda koha (5.22,20), Peeter Pruus (Eesti rahvuskoondis) oli kaheksas (5.24,11) ja esikümne lõpetas Oskar Nisu (Eesti rahvuskoondis; 5.24,34).

"Ma seda tulemust eraldi kirja ei paneks, et Eesti meestest kõige parem. Siin on ka teisi väga-väga kõvasid mehi," lausus Mihkels ERR-ile.

Tour of Estonia kirsiks tordil on laupäevane Tartu GP, kus ratturid läbivad Tartus 16 korda 10,3 km pikkust ringi (164,8 km).

Lisaks Tour of Estoniale toimub 28. mail ka esimest korda Ladies Tour of Estonia. Üle kahe aasta on pealtvaatajad taas raja äärde kaasa elama oodatud.