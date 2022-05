Lajal ERR-ile: ma ei arvanud, et saan nii vara Eesti esireketiks

Mark Lajali nimi on Eesti tennisesõprade jaoks tuttavaks saanud just paari viimase aastaga. Praeguseks 18-aastane Lajal elab ja treenib Prantsusmaal, kuulsa tennisetreeneri Patrick Mouratoglou tenniseakadeemias. Tegemist on Euroopa mainekaima ja suurima tenniseakadeemiaga.

Noore mängijana üritab Lajal arendada kõiki mänguelemente. Loomulikult on treeningutel rõhk sellel, et serv võimalikult kvaliteetselt õnnestuks. Jürgen Zoppi tipptennisest loobumise järel on Lajali esiletõus justkui loogiline, eriti arvestades, kuivõrd visalt ja hästi mängis noormees märtsi alguses Tallinnas toimunud Davise karikaturniiril, kus tõi koondisele tähtsa võidupunkti. Eesti esireketi staatus teeb Lajalil tuju heaks.

"Varem ma ei mänginud väga meeste turniiridel ja ei pööranud edetabelile väga tähelepanu, aga nüüd ikka vaatan, et kus ma teistega võrreldes asun," rääkis Lajal intervjuus ERR-ile. "Ikka tahad Eesti esinumber olla ja nüüd see juhtuski. Hea tunne on, ma ei oleks arvanud, et see nii vara juhtub, aga selle kohta pole ühtegi halba sõna öelda!"

Sellest aastast alates keerleb Lajal täielikult täiskasvanute tennisemaailmas. Mullu sai ta meeste turniiridel esimesed kogemused. Turniire on valitud selle järgi, kuhu on lihtsam reisida ja kus oleks võimalus mängida mitu kohtumist järjest. Noorel mehel on vaja praktikat.

"Nüüd olen meeste tennisega juba ära harjunud, aga alguses oli see vahetus ikka päris raske," tõdes Lajal. "See on ikka veidi teistsugune mäng. Juuniorid ei ole vaimselt nii tugevad, võivad vahepeal vigu teha ja sulle lihtsaid punkte anda. Meeste seas on vastastel palju rohkem kogemust, nad mängivad targemalt. Juuniorid mängivad vahepeal lollilt ja teevad lolle otsuseid. Mina läksin samuti juunioride mentaliteediga mängima ja alguses ei tulnudki võite, aga kui ära harjusin, hakkasid võidud ka tulema."

Ehkki Mouratoglou akadeemias on Lajali treeningpartner ka maailma edetabeli teine reket Daniil Medvedev, tähendavad võistlusmängud ikkagi omaette väljakutset.

"Daniili mängijatase ei ole päris sarnane 15 000 [dollari suuruse auhinnafondiga turniiri] mängijaga. Sa ei saa seda sama kogemust. Kui sa Daniiliga mängid, saad temalt õppida ja tunda, kuidas tipud mängivad, aga ei tunne kõige madalamat meeste taset. Kindlasti on väga hea temaga trenni teha, aga on ka hea teistega treenida," sõnas Eesti esireket.