Avamängu kaotanud TalTech tuuseldas Kalevit korralikult

Kui esimene veerand möödus tasavägiselt, siis teisel perioodil kasvatas TalTech edu paarikümnele (50:30) ja kolmanda perioodi lõpuks pea neljakümnele punktile (87:48).

Viimasel kümnel minutil sai TalTech nautida ka rohkem kui poolesajapunktist eduseisu (110:58), aga lõpuks võideti numbritega 110:63.

TalTechi paremad olid Oliver Metsalu 21, Ran Andre Pehka 17 ja Toomas Raadik 15 punktiga. Kalevile tõi Eduards Hazners resultatiivseimana kümme silma.

Kõige suurem vahe tekkis kaugvisetel, mida TalTech tabas 17/30 ehk 56,7% ja Kalev 8/31 ehk vaid 25,8%.

"Eks meil ettevalmistus oli hea, olime valmis ja tegime seda, mida kokku leppisime," sõnas TalTechi mängija Ran Andre Pehka ERR-ile. Avamäng kaotati ja teine võideti suurelt. Kas edasine läheb lihtsamaks?

"Eks seda näitab järgmine mäng. Ette ei oska öelda," vastas Pehka. "Homme vaatame mängu üle, teeme omad järeldused ja läheme järgmisele mängule."

Kalevi peatreener Brett Nõmm: "Väljakul oli üks võistkond ja teisest võistkonnast viis inimest, kes ei olnud kunagi varem kokku saanud. Üks võistkond tuli ja tahtis, teine võistkond lihtsalt tuli olema. Et võitsime ühe mängu - hurraa!"

"Andestamatu, mul on väga kahju publikust, kes tuli ja pidi selle eest maksma. See on kohutav! Tänase mängu järel on ainult üks positiivne asi ja see ongi see, et seeria on üks-üks ja ei ole läbi. Esiteks peame leidma eneseväärikuse. Tänane oli košmaar, mul ei ole sõnu."

Seeria kolmas kohtumine peetakse pühapäeval Kalevi koduväljakul.