Bucks ja Heat jõudsid edasipääsust võidu kaugusele

Milwaukee Bucks sai avaringi neljandas mängus Chicago Bullsist jagu 119:95 ning läks seeriat 3:1 juhtima. Bucksi eest tegi supermängu MVP kandidaat Giannis Antetokounmpo, kes viskas 32 punkti, võttis 17 lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Teist mängu järjest oli heas hoos Grayson Allen, kes tabas seitsmest kaugviskest kuus ning lõpetas mängu 27 punktiga.

Bullsi rünnakuid vedas Zach LaVine, kes kogus 24 punkti ja jagas 13 korvisöötu. DeMar DeRozan ja Patrick Williams tõid vastavalt 23 ja 20 punkti.

Giannis was a FORCE in Game 4, scoring 10 of his 11 FGs in the paint @Giannis_An34 : 32 PTS, 17 REB, 7 AST, 2 BLK The @Bucks lead the series 3-1 #FearTheDeer pic.twitter.com/KPu4paMmCe

Edasipääsu lävel on ka Miami Heat, kes alistas võõrsil 110:86 Atlanta Hawksi. Võitjate parimana viskas Jimmy Butler 36 punkti ja haaras 10 lauapalli, Bam Adebayo ja P.J. Tucker mõlemad toetasid 14 punktiga.

De'Andre Hunter tõi Hawksi parimana 24 punkti, kuid kehva esituse tegi meeskonna staarmängija Trae Young, kes lõpetas mängu üheksa punkti ja viie korvisööduga.

Läänekonverentsis noppis esimese võidu Denver Nuggets, kui kodusaalis alistati 126:121 Golden State Warriors. Taas sõltus Nuggetsi käekäik Nikola Jokici esitusest, kes viskas 37 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja andis kuus söötu. Monte Morris toetas 24 ja Aaron Gordon 21 punktiga.

Kaotajate resultatiivseim oli Stephen Curry 33 punktiga, Klay Thompson tabas seitsekaugviset ja lõpetas mängu 32 punktiga.

Nikola Jokic had it rolling from tip-off, scoring 18 of the @nuggets first 23 points on his way to 37 points, 8 boards, and 6 assists to force Game 5!



Game 5: GSW vs DEN, Wed. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/ACg4mKCwkY