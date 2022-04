Tänak loodab, et mullu Horvaatiast hangitud kogemused tasuvad tänavu ära

"Eelmisel aastal esmakordselt Horvaatia rallil võistlemine oli nõudlikum kui ootasime, sest sealne asfalt on väga eripärane - see näib hea, aga pidamine on väga kehv," lausus Tänak Hyundai meeskonna pressiteate vahendusel.

"Teekate vaheldub ja ka teede üldised omadused teevad sõitmise üsna keeruliseks - palju on künkaid ja hüppeid, mida tavaliselt asfaldil liiga tihti ei kohta."

"2021. aastal oli sellega toimetulemine suur töö, aga ootame, et tänavu on palju lõbusam, kuna meil on juba kogemusi ja teame, mida võistluselt oodata," loodab Tänak.

Hyundai võistkonnajuhi asetäitja Jules Moncet lisas: "Kahekuine paus pärast Rootsi rallit on tulnud kasuks, sest on andnud aega end kokku võtta ja enne hooaja järgmist faasi, mis algab Horvaatia ralliga, uuesti lähtestada."

Moncet tõi välja, et Thierry Neuville'i pjedestaalikoht Rootsis oli positiivne samm edasi ja hübriidajastu reeglitega kohanetakse üha enam.

"Oleme väga õnnelikud, et meil on Alzenaus suurepärane tiim, kes töötab kõvasti, et meie kogupakett täistuks," jätkas ta. "Tahame pidevalt pjedestaali pärast heidelda ja võita terve hooaja jooksul.

"Meie eesmärk on viimase aja arengut jätkata ja saavutada Horvaatia asfaldil positiivne tulemus."

Horvaatia ralli sõidetakse 21.-24. aprillil. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.