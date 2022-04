Olgo: NBA play-off'i iseloomustab Phoenix Sunsi vastasseis ülejäänutega

See liiga armastab suuri lugusid: staaride, vastasseisude või ajaloolood. Mis lugu on selle hooaja play-off'ide eel?

Praegu on käes NBA 75. hooaeg ja natuke meenutab praegune olustik seitsmekümnendaid, kus peaaegu igal aastal oli uus tiitlivõitja. Praegu oleme olukorras, kus igal aastal kerkib esile uus tiim, kes justkui tahab tiitli ära võtta ja tundub, et võtabki.

Kas see on liigale kasulik?

Ma arvan, et on, sest enamik inimesi tahab uudsust, vahelduvust, dünaamilisust ja põnevust. Samas vaatajanumbrid reedavad, et paljud vaatajad tahavad klassikalist rivaliteeti. Kahe suure gigandi kokkupõrget. Praegu seda ei paista.

Üks gigant pani selleks hooajaks ketsid kotti ära - Los Angeles Lakers. Kas on see on hooaja seni suurim sündmus, et Lakers ei jõudnud kuhugi?

Ilustamata - see on NBA ajaloo suuremaid fopaasid. Väga paljud kihlveokontorid panid Lakersi suursoosikuks ja mina ei mäleta ajaloost üldse, et oleks suur favoriit niimoodi põrunud. See oli täiesti häbiväärne hooaeg.

Mida sellest hooajast veel kaasa võtta?

Idakonverents on läinud tugevamaks ja see, et Toronto Raptors on üks esimesi tiime, kes mängib nii, et pidevalt on platsil neli üle kahemeetrist meest, kelle käed on suured kombitsad. Väikestel meestel on sellest väga-vägä raske läbi murda. Vaatame, kas korvpall hakkab sinna suunduma või jääb traditsiooniline 1-2-3-4-5. Praegu on Toronto eksperiment väga põnev.

Kas meid ootab glamuurne play-off või üks paljudest?

Seda play-off'i iseloomustab märksõna Phoenix Suns versus kõik ülejäänud. Põhihooaja järgi pole Sunsile ühtki vastast, aga me teame kõik, et play-off'is juhtub imesid, vigastusi, huvitavaid sündmusi. Vaatame, kas Suns jätkab põhihooaja rada ja võtab tiitli rahulikult ära või kerkib esile tiitlikaitsja Milwaukee Bucks või mõni teine meeskond.

Luka Doncic on juba päris mitu aastat mänginud. Kas temalt juba oodatakse ka tulemust?

Jordan sai Chicagos rahulikult seitse aastat mängida ilma, et tiitlit ei tulnud. Ma ei saa aru, miks Luka ei võiks teha sedasama Dallases. Paraku sel hooajal on nii, et Luka sai viimases põhihooaja mängus viga ja me ei tea, kas ta tuleb play-off'is tagasi ja kui tuleb, siis mis vormis. Sel hooajal nõuda Lukalt enamat kui läänekonverentsi finaal on natuke liiga palju. Aga tulevikus paljud eurooplased, ka mina, loodame näha Lukat NBA meistritiitliga.

Ennustame ka. Kes on finaalis?

Ma lähen siis vastu populaarset arvamust ja ütlen, et Golden State Warriors ja tiitlikaitsja Milwaukee Bucks.

Ja finaalseeria staariks saab kes?

Giannis Antetokounmpo teist aastat järjest.

Võtab Milwaukeele tiitli?

Ma tahaks loota, aga samas on kuri asi ütleb südames, et ära alahinda endisi tiitlikaitsjaid Golden State Warriorsi, kes tahab taastada kunagist au ja hiilgust. Nii et võib-olla on see ikkagi Steph Curry, kes võtab au endale.