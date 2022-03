Võrkpallikoondis koguneb aprillis noore koosseisuga

Suve esimeses pooles osaleb Eesti koondis taas Euroopa Kuldliigas, suve teise poole ettevalmistuses keskendutakse Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks.

Euroopa Kuldliigas kuulub Eesti ühte alagruppi Tšehhi, Belgia ja Lätiga.

Kuldliiga alagrupimängud algavad 25. mail, nelja meeskonna osalusel peetav finaalturniir toimub Horvaatias 18.-19. juunil. Kuldliiga võitja ja ka 2021. aasta võitja pääsevad Challenger Cupile, et võidelda pääsme eest RahvustelLiigas. Meeste Kuldliiga võitis viimati Türgi, Eesti teenis pronksi.

Eesti meeskonna Kuldliiga alagrupimängude ajakava:

25. mai kell 18.00 (Tartu Ülikooli spordihoone) Eesti – Tšehhi

28. mai kell 19.00 (Liepaja) Läti – Eesti

1. juuni kell 18.00 (Tartu Ülikooli spordihoone) Eesti – Belgia

5. juuni kell 19.00 (Kortrijk) Belgia – Eesti

8. juuni kell 20.00 (Tartu Ülikooli spordihoone) Eesti – Läti

11. juuni kell 16.00 (Zlin) Tšehhi – Eesti

Aprilli lõpus kogunev koosseis treenib kuni 2. maini, misjärel toimub koosseisus muudatusi.

Peatreener Fabio Soli sõnul aitavad esimesed nädalad kaardistada seisu nooremate meeste osas. "Peamine eesmärk on hinnata laagris olevate koduliiga peamiselt nooremate mängijate taset, sest koondis vajab pidevat järelkasvu. Tahan saada aimu, kui valmis on need mängijad koondisega liitumiseks. See on esimese kahe nädala peamine eesmärk," ütles peatreener.

"Selle perioodi vältel saavad mängijad ka uusi teadmisi ja oskusi, kuigi kaks nädalat on lühike aeg, siis saame anda neile infot, mida keegi peaks arendama ja millised on koondise üldised suunad ning põhimõtted. Samuti et nad saaksid aimu, mida tähendab Eesti eest mängimine," lisas Soli.

Kes hakkavad mängima Kuldliigas, on praegu keeruline öelda, sest veel pole selge, millal lõpevad välisliigades mängivate meeste klubihooajad ja millises seisus on mängijate tervis. "Seetõttu ei saa seal mängivat koosseisu paika panna, aga kindlasti tahan Kuldliigas anda võimaluse ka noorematele meestele. Aasta peamine eesmärk on loomulikult suve lõpus toimuv EM-valiksari, kus tahame edasipääsu kindlustada," ütles Soli.

18. aprillil algavasse koondise laagrisse on kutsutud järgmised mängijad:

Silver Maar (Pärnu VK)

Cris Karlis Lepp (TalTech)

Stefan Kaibald (Königs Wusterhauseni Netzhoppers, Saksamaa kõrgliiga)

Markkus Keel (Sirjani Foolad, Iraani kõrgliiga)

Alexander Eerma (TalTech)

Albert Hurt (Tartu Bigbank)

Kevin Saar (TalTech)

Rasmus Meius (TalTech)

Valentin Kordas (Tartu Bigbank)

Markus Uuskari (Pärnu VK)

Timo Ander Lõhmus (Tallinna Selver)

Jan Markus Üprus (TalTech)

Alex Saaremaa (Tartu Bigbank)

Marx Aru (Tallinna Selver)

Mihkel Varblane (Tallinna Selver)

Sten Perillus (TalTech)

Peatreener Fabio Soli, abitreenerid Fabio Storti ja Oliver Lüütsepp, abitreener/statistik Alar Rikberg, mänedžer/statistik Märt Pajusalu, füsioterapeut Toms Zvankovs, massöör Mark Leinfeld, mänedžer Robin Ristmäe.