Meeste võrkpallikoondise uueks peatreeneriks sai itaallane Fabio Soli

Fabio Soli on peatreenerina juhendanud mitmeid Euroopa tippklubisid. Hetkel on Soli Itaalia kõrgliigaklubi Top Volley Cisterna peatreener, eelmisel hooajal juhendas Itaalia tippu kuuluvat Monza Vero Volleyt, vahendab Volley.ee.

Ühtlasi on Soli peatreenerina töötanud ka Türgi tippklubis Istanbuli Fenerbahces ja Itaalia kõrgliigaklubis Ravennas. Abitreenerina on ta juhendanud samuti Fenerbahcet, Modenat ning ka Itaalia naiste koondist.

"Fabio on end tänaseks tõestanud kui treener, kes suudab väga eriilmelisi võistkondi edukalt mängima panna. Kindlasti tuleb Eesti koondise arengule kasuks nii tema kogemus Itaalia meistriliigast kui tema arusaamine võrkpallist laiemalt. Olen Fabiot jälginud juba mõnda aega ja ka erinevatelt mängijatelt saadud tagaside süvendab usku, et koondise ning mängijate arengut silmas pidades tegime õige valiku," rääkis alaliidu president Hanno Pevkur.

"Mul oli juba 2019. aastal Tallinnas alaliiduga kohtumas käies hea tunne ja nüüd polnud mul otsuse langetamiseks vaja rohkemat kui Hanno Pevkuriga rääkimine;" ütles Soli.

"Olen tahtnud juhendada mõnd rahvuskoondist sellest ajast peale, kui olen peatreenerina töötanud ja tunnen, et Eesti koondis on minu jaoks õige koht, sest soovin ise areneda ja tunnen, et ka see koondis tahab areneda," lisas Soli.

Hanno Pevkuri sõnul on oluline, et lisaks tulemusele panustaks uus peatreener ka nooremate mängijate personaalsesse arengusse ja oleks abiks noorte välisklubidesse siirdumisel.

"Pean oluliseks, et koondise treenerid jagaksid oma teadmisi meie enda treenerkonnaga ja annaksid edasi värske Euroopa meistri ning maailma ühe tugevaima võrkpallimaa treeningmetoodikat," lisas Pevkur.

Pevkur tänas ka senist peatreenerit Cedric Enardi. "Cedric on viimasel kahel aastal teinud koondisega rasket tööd ja Eesti huvides ohverdas ta oma koha Prantsuse rahvuskoondise abitreenerina, mis võttis talt ka võimaluse osaleda Tokyo olümpial. Alaliidu juhatus, ja usun ka kogu koondis ning fännid, on talle viimase kahe hooaja eest äärmiselt tänulikud ning soovime Cedricule edu ja kõike paremat tulevikuks nii Berliini klubi eesotsas kui kõigeks muuks, mis ta ette võtab."

Uue peatreeneri käe all koguneb koondis juba aprilli lõpus, et alustada ettevalmistust Euroopa Kuldliigaks mais ja juunis ning EM-valikmängudeks augustis.