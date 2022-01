Fabio Soli: mulle meeldib, kui meeskond jagab minuga eesmärki

Kuigi kandidaate oli peatreeneri kohale veelgi, õnnestus võrkpalliliidu presidendil Hanno Pevkuril kaubale saada oma esimese eelistuse, Itaalia kõrgliigas Top Volley Cisterna meeskonda juhendava Fabio Soliga.

"Kui see selgus oli majas, et me Cedric Enardiga tõepoolest ei jätka, siis meie esimene eelistus oli tõepoolest Fabio Soli, et tuua natukene Itaalia kooli, tuua tema kogemust nii tippmängijana kui tipptreenerina ja ma usun, et siit on väga hea võimalus nüüd mitte ainult noori edasi arendada, vaid ka kogu meeskonda, et see meeskonna üldine tase tõuseks," rääkis Pevkur.

Alaliit ootab Solilt 2023. aasta EM-ile kvalifitseerumise ja muude tulemuste kõrval head tööd noortega.

"Mul paluti üles ehitada uus tiim, mul paluti aidata kaasa järelkasvu arendamisele ja see kõik läheb väga hästi kokku sellega, milline treener ma olen. Mulle meeldib töötada noorte mängijatega ja samuti kõvasti treeningsaalis rassida. Mulle meeldib, kui meeskond jagab minuga eesmärki. Usun, et see on õigeim viis koos töötada," ütles Soli.

Lisaks Itaalia kõrgliigale on Solil peatreenerikogemusi ka Türgi tippliigast, mõlemas liigas on tal kokkupuuteid olnud ka Eesti mängijatega.

"Ma tean, et viimasel ajaperioodil on Eesti tase tõusuteel olnud ja seda on näha ka sellest, kui palju eestlastest mängijaid on Euroopas tähtsates sarjades. Areng on praegusel hetkel järelikult hea, minu eesmärk on seda taset vähehaaval veelgi tõsta," lisas Soli.

Uue peatreeneri käe all koguneb koondis juba aprilli lõpus, et alustada ettevalmistust Euroopa Kuldliigaks mais ja juunis ning EM-valikmängudeks augustis.