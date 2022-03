MM-valikmängudeks Austriaga liituvad käsipallikoondisega Eesti tipptegijad

MM-valiksari algas Eesti jaoks novembris, kui Soomes toimunud alagrupiturniiril saavutati teine koht. EM-finaalturniiril osalenud Austria pääses MM-valiksarjas otse teise ringi. Eelmises EM-valiktsüklis olid Eesti ja Austria samas alagrupis ning toona jäi Eesti võõrsil 28:31 (16:16) alla ning Tallinnas peetud teine kohtumine kaotati 27:31 (13:18), vahendab Handball.ee.

Eesti koondis saab eelseisvateks valikmängudeks kokku praktiliselt parima võimaliku koosseisu. Vaid joonemängijate osas on paar puudujat, sest Hendrik Varul taastub vigastusest ning Soomes leiba teeniv Armi Pärt jääb sel korral töökohustuste tõttu eemale. Meeskond koguneb esmaspäeval Tallinnas ja sõidab kolmapäeval Austriasse.

"Valik on mõnes mõttes muutunud isegi raskemaks, sest meil on palju häid ja kogenud mängijaid. Aga samas andsime eelmisel aastal Bahreinis ja Riia-turniiril võimaluse noortele ning mitmed kasutasid šansi ära. Nii mängisid end koosseisu näiteks David Mamporia ja Mihkel Lõpp," selgitas 17 mängijat koondisesse kaasanud peatreener Thomas Sivertsson.

Koosseisus on viimasel 16 aastal Eesti aasta parima käsipalluri tiitlid omavahel ära jaganud Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Martin Johannson ja Karl Toom. Jaanimaa ja Patrail jooksid viimati Eesti koondise särgis koos platsile 11 kuud tagasi Tallinnas just Austria vastu. Bregenzis toimuv avamäng saab Patraili jaoks olema sajas koondisemäng.

"Mait ühineb meiega alles Austrias, sest tal on pühapäeval hiline liigamäng Saksamaal. Tema kogemuste ja rolli juures meeskonnas ei näe ma probleemi, et ta Tallinna-treeningud vahele jätab. Pühapäeval selgub ka, kas Alfred Timmo saab vigastuse järgselt Norras platsile joosta ja seeläbi siis ka koondisega ühineda," sõnas Sivertsson.

"Ideaalset olukorda pole üheski rahvuskoondises kunagi. Meilgi on mõnel palluril mänguaeg kahanenud, teistel roll jälle kasvanud. Patrail on uue peatreeneri, mu hea sõbra Ljubomir Vranjesi käe all rohkem platsile saanud, kuid Toomile on mänguaega vähem jagunud," ütles Sivertsson.

Eesti koondisse mahub sel korral pallureid kuue riigi 11 klubist, aga Sivertsson hoiab kõigil püsivalt silma peal. "Eesti ja Balti liiga mänge näen internetist ning välisklubides pallivate meestega hoian ühendust telefonitsi ja vajadusel leian ka nende mängude videod," selgitas 57-aastane rootslane.

Et Eesti viimasest kohtumisest Austriaga pole aastatki möödas, siis tundmatu vastasega tegu ei ole. "Võrreldes EM-valikmängudega on vastasel tagasi nende suurim staar Nikola Bilyk, aga samas on mitmeid puudujaid. Keskendume treeningutel nii Austria tegemistele, kui ka sellele, mida parandada oma mängus," lausus Sivertsson.

Austria ja Eesti esimene kohtumine neljapäeval, 17. märtsil Bregenzis algab Eesti aja järgi kell 20.00. Teine kohtumine peetakse pühapäeval, 20. märtsil Kalevi spordihallis, kus pall pannakse mängu kell 19.40.

Eesti koondis MM-valikmängudeks Austriaga:

Martin Johannson (Bukaresti Steaua)

Mait Patrail (Rhein-Neckar Löwen)

Karl Toom (HSC 2000 Coburg)

Karl Roosna (1. VfL Potsdam)

Dener Jaanimaa (Daido Steel HC)

Alfred Timmo (Fjellhammer IL)

Markus Viitkar (Karjaa BK-46)

Henri Sillaste, Andris Celminš, Ülljo Pihus (kõik Põlva Serviti)

Rasmus Ots, Ott Varik, Mihkel Lõpp (kõik Viljandi HC)

Armis Priskus, Kaspar Lees, Jürgen Rooba (kõik HC Tallinn)

David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper)

Peatreener: Thomas Sivertsson

Treenerid: Martin Noodla ja Janne Ekman

Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp

Delegatsioonijuht: Priit Allikivi