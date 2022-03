Sivertsson MM-valikmängude eel: oleme seekord saanud rohkem aega koos olla

Viimati kohtus Eesti Austriaga möödunud EM-valikturniiril ja jäi nii kodus kui võõrsil võitluslikes mängudes napilt alla. Kui toona puudus võõrsil mängust mitu tähtsat pallurit, siis seekord saab Eesti Austriasse sõita peaaegu täiskoosseisus. Aga ka vastasel on kasutada mõned pallurid, kes toona puudusid, nende seas koondise suurim staar Nikola Bylik.

"Austria on selles sõelmängude lõpufaasis mitu korda mänginud. Kui neil on ka mõni mängija puudu, siis kohe on selle asemele võtta teine mängija, kes on mänginud EM-il või MM-il. Nii et neil on tugev tiim," kinnitas ERR-ile koondise peatreener Thomas Sivertsson.

Sivertssonil on hea meel, et koondis on saanud vahepeal tugevaid mänge pidada ja koos laagerdada.

"Üks oluline asi on see, et meie koondise ringis on nüüd rohkem mängijaid ja oleme ka ise rohkem mängida saanud. See tähendab, et ka meil on lihtsam

leida neid lahendusi, kuidas me mängida tahame. Tavaliselt on see olnud eeliseks just vastastele, kellel on EM-i ja MM-i kogemusi, aga seekord oleme ka meie saanud rohkem aega koos olla," tõdes Sivertsson.

Eesti peab esimese kohtumise neljapäeval võõrsil, laupäeval võõrustatakse austerlasi kodus.

"Kodupubliku ees meil on kindlasti palju kergem, aga meil ei ole kergem, kui me tuleme suure kaotusega Austriast tagasi. Seal me peame väga head tööd tegema, aga eks siis neljapäeval näha ole," ütles koondise vasaksisemine Karl Toom.

Neljapäevasest mängust teeb algusega kell 19.50 otseülekande ka ETV2.