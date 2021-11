Raske võidu saanud Eesti käsipallikoondis pääses MM-valiksarjas teise ringi

18 mängijaga Soome sõitnud Eesti vangerdas kohtumise eel jälle: laupäeval võidumängu Suurbritannia üle tribüünilt vaadanud Armi Pärt ja Mihkel Lõpp olid tagasi koosseisus. Mänguks ülesantava 16 palluri seast langesid sel korral välja päev varem esimesed minutid sel MM-valikturniiril ja väravagi kirja saanud Kristo Voika ja Mathias Rebane.

Kohtumine algas tasavägiselt. Alfred Timmo avavärava järel oli kord üks meeskond ühe väravaga peal, siis teine. Nii kulgeti seisuni 6:6, ent Eesti sai viie minuti jooksul kolm kaheminutilist karistust ning Gruusia hakkas eest libisema.

Ka põhitööga hästi hakkama saanud väravavaht Zurab Tsintsadze saatis 17. minutil palli tühja puuri seisuks 11:7. Eesti ei saanud kuidagi kaitset toimima ja rünnak kannatas eemaldamiste tõttu. Korra jäid grusiinid sajaks sekundiks neljakesi platsile, aga sedagi perioodi ei õnnestunud ära kasutada.

Gruusia juhtis 20. minutil 14:10 ja see seis püsis tablool koguni kuus minutit. Väravasuule tulnud Armis Priskus tegi seejärel mitu tähtsat tõrjet ning rünnakul hakati hästi leidma Jürgen Roobat.

Timmo vähendas vahe minimaalseks, 15:14 ja kuigi Revaz Tšanturia realiseeris karistusviske, tabas Rooba koos sireeniga poolajaseisuks 16:15. Teine pooltund algas närviliselt, aga siis Karl Toom viigistas ja Rooba viis kiirrünnaku lõpetuseks Eesti 34. minutil 17:16 juhtima.

Viigiseisult 19:19 saabus seitsmeminutiline periood, kus miski ei tahtnud Eesti koondisel õnnestuda ja uuesti rebis Gruusia nelja väravaga eest. Kaotusseis 20:24 äratas aga eestlased, kui Martin Johannson tabas kaks korda joonelt ja Karl Roosna tulistas kolm väravat järjest ning Eesti juhtis 25:24.

Veel kahel korral jõudsid vastased viigini, kuid siis võttis kohtumise saatuse otsustamise enda õlgadele 99. korda koondise särgis esinenud Mait Patrail. Kolm väravat järjest Rhein-Neckar Löweni tagamehelt ning Rooba vormistas viimasel minutil 31:27 võidu.

Rooba arvele jäi lõpuks kümme väravat, Roosna lisas viis ning Patrail ja Toom neli tabamust. Gruusia kasuks viskasid Irakli Kbilašvili ja Teimuraz Ordžonikidze kuus väravat. Soome alistas viimases mängus Suurbritannia 38:22 ning võitis teise alagrupi viie punktiga, Eesti sai nelja silmaga teise koha ning pääses samuti MM-valikturniiri järgmisse faasi.

"Oli see alles närviline mäng, kus algusest peale tuli palju karistusi ning me ei saanud kuidagi mängurütmist kinni. Võibolla Gruusia väsis teisel poolajal ja meil oli pisut rohkem kvaliteetseid vahetusi, mida ka kasutasime. Väiksed detailid muudavad sellises mängus palju," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Gruusia ei saanud kaks korda tühjale väravale pihta, aga meie võitlus- ja meeskonnavaim tõusis siis esile. Kindlasti ei saa mainimata jätta Mait Patraili rolli: ta tahtis meeskonda aidata ja võttis väga suure vastutuse viimastel minutitel, nii nagu kogenud mängijad peavadki," rõõmustas Sivertsson.

Süsteem MM-finaalturniirile pääsemiseks on tehtud ülimalt keeruliseks ning sõltub mitmel moel ka jaanuaris toimuva EM-finaalturniiri tulemustest. Kindel on tõsiasi, et 16.–20. märtsini seisavad Eestil ees valiksarja teise faasi play-off mängud, üks kodus ja teine võõrsil. Vastane loositakse Eesti koondisele jaanuari lõpul EM-finaalturniiri viimastel päevadel.