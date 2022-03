Kellest saab MVP? Embiidilt 43 punkti, Jokic vastas võimsa kolmikduubliga

Korvpalliliigas NBA on põhihooaeg jõudmas lõpusirgele ja ühtlasi muutuvad üha valjemaks jutud sellest, kes peaks võitma kõige väärtuslikuma mängija auhinna.

USA meedia hindab kõige kõrgemalt kahe tsentri, Joel Embiidi ja Nikola Jokici võimalusi ning kumbki ei petnud esmaspäeva õhtul ootusi.

Esmalt viskas Embiid Philadelphia 76ersi 121:106 võidumängus Chicago Bullsi üle 43 punkti (visked väljakult 15/27), noppis 14 lauapalli, pani kolm blokki ja tegi kaks vaheltlõiget. Jokic vastas sellele kaks tundi hiljem oma suure mänguga, kui viskas 32 punkti, võttis 15 lauapalli ja jagas 13 korvisöötu, aidates Denver Nuggetsi 131:124 võidule Golden State Warriorsi üle.

Embiid on sel põhihooajal kogunud 29,5 punkti, 11,2 lauapalli ja 4,4 korvisöötu mängu kohta, Jokici numbrid on 25,8 punkti, 13,8 lauapalli ja 8 resultatiivset söötu. Kõige väärtuslikuma mängija tiitlivestluses on veel näiteks Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan ning Ja Morant.

Teised tulemused:

Detroit - Atlanta 113:110

Miami - Houston 123:106

Minnesota - Portland 124:81

Dallas - Utah 111:103

San Antonio - LA Lakers 117:110

Sacramento - NY Knicks 115:131